شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يضيف ميزات جديدة وفلاتر ومرشحات أدوات التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى إنستجرام إصلاح شامل لما يتعلق بإنشاء محتوى، حيث يتضمن تحديثات لصور الموجز والقصص، وقال التطبيق المملوك لـ ميتا أيضًا إنه يقوم بتحديث بعض الأفكار لمساعدة منشئي المحتوى على فهم أفضل لكيفية أداء المحتوى الخاص بهم.

وقالت الشركة: "نشارك اليوم عددًا من التحسينات على البكرات وصور الموجز والدوائر والقصص، بالإضافة إلى رؤى جديدة لمساعدتك على فهم كيفية أداء المحتوى الخاص بك بشكل أفضل".

قالت "إنستجرام" إنها تختبر قدرة المستخدمين على تغيير حجم المقاطع الفردية واقتصاصها وتدويرها، مشيرة أن ميزات التراجع والإعادة ستتوفر قريبًا.

تم الإعلان عن أدوات التحرير الجديدة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج على قناته على إنستجرام، تتضمن الأدوات الأخرى التي هي قيد الاختبار القدرة على إضافة مقاطع صوتية إلى البكرات.

وأوضحت الشركة أنها تضيف أيضًا 10 أصوات جديدة لتحويل النص إلى كلام باللغة الإنجليزية للاختيار من بينها، وهي متاحة في بلدان محددة.

ما يسمح للكثير من المستخدمين إطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية مع ستة خطوط وأنماط نصية جديدة متاحة بمئات اللغات.

ولمساعدة النص الخاص بك على التميز بشكل أكبر، يمكنك أيضًا إضافة مخططات تفصيلية للحصول على وضوح أفضل.

كذلك يختبر إنستجرام طرقًا جديدة للوصول إلى متصفح الصوت أو الصوت الرائج، علاوة على ذلك فإن ميزة المسودات تخضع لعملية تغيير تجعل من السهل تحرير البكرات قيد التقدم، وقريبًا سيتمكن المستخدمون من معاينة المسودات وإعادة تسميتها وجدولتها مسبقًا.

مرشحات جديدة للمشاركات

ويحصل التطبيق المملوك لشركة ميتا على فلاتر جديدة وهناك تحديثات تعمل على تبسيط الطريقة التي يمكن للمستخدمين من خلالها العثور على أدوات التحرير.

كذلك تختبر المنصة أيضًا القدرة على إنشاء ملصقات مخصصة من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك في ألبوم الكاميرا للمستخدمين، أو من الصور ومقاطع الفيديو المؤهلة على إنستجرام.

"لقد بدأنا أيضًا في اختبار القدرة على إنشاء ملصقات مخصصة من مقاطع الفيديو. إن القدرة على إنشاء ملصقات مخصصة تتطلب التعلم من نموذج Segment Anything AI الخاص بنا.

تحسين الرؤى

تقدم "إنستجرام"، تحسينات من شأنها أن تساعد المستخدمين على فهم كيفية أداء محتوى البكرات الخاص بهم بشكل أفضل.

وقالت ميتا "قدمنا ​​مقياسًا جديدًا لـ Reels على فيسبوك وإنستجرام يسمى عمليات إعادة التشغيل وقمنا بتحديث تعريف عمليات تشغيل ريلز، ليشمل أيضًا عمليات إعادة التشغيل بالإضافة إلى عمليات التشغيل الأولية.

وقالت الشركة: "قد تلاحظ زيادة في عدد مرات تشغيل ريلز الخاصة بك نتيجة لذلك".

خلال الأشهر المقبلة، سيوفر إنستجرام للمبدعين القدرة على معرفة عدد الأشخاص الذين يشاهدون Reel الخاص بهم على أساس لحظة بلحظة باستخدام مخطط الاحتفاظ.