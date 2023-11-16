تكنولوجيا: الكشف عن محرك الاقراص SSD T5 EVO من سامسونج بسعة تصل إلى 8 تيرابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج اليوم عن محرك الاقراص SSD T5 EVO المحمول الجديد، وهو أول محرك أقراص محمول بسعة 8 تيرابايت ويأتي مع حماية من الصدمات الخارجية.

يعتمد T5 EVO على منفذ USB 3.2 Gen 1 ويوفر سرعات قراءة وكتابة تصل إلى 460 ميجابايت/ثانية.

يبلغ عرض المحرك بأكمله 95 ملم ويبلغ طوله 40 ملم مع سُمك 17 ملم ووزن 102 جرامًا. كما يأتي T5 EVO باللون الأسود، مع حلقة رمادية عملاقة تعمل كمقبض أو ثقب للحزام.

يمكن للهيكل توفير حماية إضافية من السقوط لمسافة تصل إلى مترين. وتمتلك سامسونج أيضًا تقنية Dynamic Thermal Guard ضد ارتفاع درجة الحرارة، ويدعم SSD المحمول تشفير البيانات AES.

يتوفر SSD T5 EVO المحمول من سامسونج عالميًا بسعر 190 دولارًا أمريكيًا لإصدار 2 تيرابايت و350 دولارًا أمريكيًا لإصدار 4 تيرابايت، بينما يبلغ سعر إصدار 8 تيرابايت 650 دولارًا أمريكيًا.

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