Oppo تُطلق ColorOS 14 ما الجديد في التحديث ومتى يصدر؟

قل “مرحبًا” إلى إصدار ColorOS 14 من Oppo، بدأ بالفعل إطلاق الإصدار التجريبي العالمي من ColorOS 14 في مناطق معينة، وسيكون هاتف Oppo Find N2 Flip أول من يحصل على الإصدار المستقر في منتصف نوفمبر، عملت اوبو على العديد من المزايا التي تُحسن التجربة الكلية للنظام وللهاتف، فماذا اضافت اوبو في ColorOS 14؟ لنتحدث قليلًا عن ذلك

مميزات جديدة في ColorOS 14

سنبدأ بمحرك Trinity الذي تم ترقيته وتحسينه لتجربة أداء أفضل، وتقوم ميزة ROM Vitalization بضغط بيانات التطبيقات والملفات ويمكنها توفير مساحة تخزين تصل إلى 20 جيجا بايت على الهاتف، مع ميزة RAM Vitalization نظام عمل الرامات الإفتراضي الخاص بـ Android بنظام افضل في التعامل مع تعدد المهام، خاصة في الحفاظ على تطبيقات الخلفية في ذاكرة الوصول العشوائي، المكون الثالث والأخير، CPU Vitalization الذي يوازن بين أداء المعالج نفسه واستهلاك الطاقة لتحصل على افضل استغلال للطاقة مع نفس الأداء.

يتميز ColorOS الآن بنظام Smart Charging يستخدم الذكاء الاصطناعي AI لتعيين التيار الخاص بالشحن بناءً على ما إذا كنت تستخدم الهاتف وكيف تستخدمه. يهدف هذا إلى تقليل تآكل البطارية وإطالة عمرها، من شأن هذا التحكم في درجات حرارة الهاتف اثناء الشحن والاستعمال بشكل افضل.

تمت إضافة Picture Keeper إلى قائمة ميزات الخصوصية. يضيف هذا إذنًا إضافيًا للوصول إلى صور وفيديوهات محددة على جهازك، بمعنى انه بهذا الشكل صارت هناك حافظة اضافية خاصة للصور لا أحد يستطيع الوصول اليها بسهولة لكن على الأقل تستطيع الوصول اليها عن طريق تطبيقات الطرف الثالث، فيما يتعلق بهذا أيضًا، فيمكن لـ Smart Image Matting الآن اقتصاص عدة أشخاص وحيوانات من صورة أو إطار ثابت من صورة.

يساعدك Smart Touch الجديد في تحديد النص والصور ومقاطع الفيديو من التطبيقات الأصلية والجهات الخارجية وجمعها في File Dock. يشبه File Dock الحافظة التي تسمح لك بتكديس المحتوى لاستخدامه لاحقًا. يتم مزامنة هذا بين أجهزة ColorOS، لذلك فإن الأشياء التي قمت بحفظها باستخدام Smart Touch على التابلت ستصل الى الهاتف والعكس

يحصل مستخدمو Snapchat الآن على معاملة خاصة، يمكنهم وضع اختصار Snapchat على شاشة القفل للوصول إليه بشكل أسرع، أيضًا، هناك أداة Snapchat للرف او الشاشة الجانبية الخاصة بالشاشة الرئيسية، والتي تمنحك تحديثات فورية على الرسائل والأوضاع الجديدة وحتى موقع أقرب أصدقائك.

قامت Oppo بتحديث مظهر وحدة المستخدم أيضًا باستخدام عناصر متوافقة. التصميم المسمى Aqua Dynamic عبارة عن مجموعة من المظاهر البصرية التي تظهر في شريط الإختصارات لعرضها بأقل قدر من الإلهاء، أيضًا، يتم الآن رسم شريط الحالة والمحتوى الموجود على الشاشة بواسطة نظام Aquamorgraphic Colouring الذي يطابق اختيار الألوان الأكثر ملاءمة لوقت اليوم، نوع من التطوير لنظام Material You الخاص بجوجل.

جدول تحديث ColorOS 14

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