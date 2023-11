تكنولوجيا: ‏OPPO تكشف عن واجهة ColorOS 14 الجديدة بما فيها من مميزات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة OPPO بطرح الإصدار التجريبي العالمي من واجهة ColorOS 14 في بعض المناطق، وسيكون هاتف Find N2 Flip أول من يحصل على الإصدار الثابت في منتصف شهر نوفمبر.

إليك كل ما هو جديد في إصدار 14:

لنبدء بمحرك Trinity الذي تم تحديثه. يقوم ROM Vitalization بضغط بيانات التطبيقات والملفات ويمكنه توفير ما يصل إلى 20 جيجابايت من مساحة التخزين على هاتف نموذجي. ويقوم تنشيط الذاكرة العشوائية (RAM Vitalization) باستبدال آلية الذاكرة العشوائية (RAM) لنظام أندرويد بآلية أكثر مهارة، خاصة في الاحتفاظ بتطبيقات الخلفية في الذاكرة العشوائية.

المكون الثالث والأخير، تنشيط وحدة المعالجة المركزية، ليوازن بين أداء الشريحة واستخدام الطاقة.

كما تتميز واجهة ColorOS الآن بنظام شحن ذكي يستخدم خوارزمية الذكاء الاصطناعي لتعيين تيار الشحن بناءً على ما إذا كنت تستخدم الهاتف وكيف تستخدمه. ويهدف هذا إلى تقليل تآكل البطارية.

ولقد تم إضافة Picture Keeper إلى قائمة ميزات الخصوصية. يضيف هذا إذنًا إضافيًا للوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو المحددة على جهازك.

كما يمكن لـ Smart Image Matting الآن قص عدة أشخاص وحيوانات من صورة أو إطار ثابت من الصورة. وتساعدك تقنية Smart Touch الجديدة على تحديد النصوص والصور ومقاطع الفيديو من التطبيقات الأصلية وتطبيقات الطرف الثالث وجمعها في File Dock.

ويشبه File Dock الحافظة التي تتيح لك تخزين المحتوى لاستخدامه لاحقًا. وتتم مزامنة هذا بين أجهزة ColorOS، لذا فإنالأشياء التي قمت بحفظها باستخدام Smart Touch، على سبيل المثال، جهاز Opp Pad متاحة على هاتفك أيضًا.

علاوةً على ذلك، يحصل مستخدمي Snapchat الآن على معاملة خاصة، إذ يمكنهم وضع اختصار Snapchat على شاشة القفل للوصول بشكل أسرع. هناك أيضًا أداة Snapchat الخاصة بالجرف، والتي تمنحك تحديثات سريعة حول الرسائل والحالات الجديدة وحتى موقع أقرب أصدقائك.

قامت شركة OPPO بتحديث شكل ومظهر واجهة المستخدم أيضًا بعناصر مصقولة وموحدة. يعد تصميم Aqua Dynamic عبارة عن مجموعة من الفقاعات والكبسولات واللوحات الشائعة التي تنبثق من شريط الحالة لعرض الوظائف بأقل قدر منالتشتيت.

بالإضافة إلى ذلك، تم الآن رسم شريط الحالة والمحتوى الذي يظهر على الشاشة بواسطة نظام Aquamorgraphic Coloring الذي يتطابق مع الألوان الأكثر ملاءمة للوقت من اليوم.

كما أضافت شركة OPPO نمط Go Green الجديد إلى شاشة Always On Display. يمكنك أيضًا استخدام ملصقات Bitmoji التي سيتم تحديثها تلقائيًا على مدار اليوم بناءً على مكان تواجدك وما تفعله والطقس والسياق الآخر.

