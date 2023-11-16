تكنولوجيا: تسريب تفاصيل سيارة Xiaomi SU7 الكهربائية… قد تبدأ عمليات التسليم في أوائل عام 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت أخيرًا بعض التفاصيل القوية حول أول سيارة كهربائية طال انتظارها من شركة شاومي، وهي سيارة SU7.

وقد أطلعنا على المواصفات الرئيسية للسيارة إلى جانب الصور الرسمية بفضل التسجيل التنظيمي لدى وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT).

تأتي سيارة Xiaomi EV بإصدارين؛ BJ7000MBEVR2، وهو الإصدار ذو المحرك الواحد. وإصدارBJ7000MBEVA1، وهو الإصدار ثنائي المحرك.

يبلغ طول السيارة 4,997 ملم، ويبلغ عرضها 1,963 ملم، في مين يبلغ ارتفاعها 1,455 ملم، مع قاعدة عجلات تبلغ 3,000 ملم. وهذا يجعل سيارة Xiaomi EV أطول وأعرض من منافسيها الرئيسيين مثل Tesla Model 3 و Nio ET5.

وستبلغ سرعة السيارة القصوى 210 كم/ساعة. وستبيع شاومي ثلاثة مستويات من السيارة: SU7 ذات المحرك الواحد بوزن 1980 كجم، و SU7 Pro وSU7 Max بوزن 2205 كجم.

تحتوي SU7 ذو المحرك الواحد على محرك بقوة 220 كيلو واط (295 حصانًا) من صنع شركة United Automotive Electric Systems، وهو مشروع مشترك بين Bosch و Zhonglian Automotive Electronics.

كما تحتوي كل من SU7 Pro و SU7 Max على محركين بقوة 220 كيلو واط (295 حصانًا) و 275 كيلو واط (368 حصانًا) يمكن دمجهما معًا لإنتاج 660 حصانًا.

تستخدم SU7 بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد (LFP)، والتي توفرها شركة FinDreams التابعة لشركة BYD. كما تستخدم كل من SU7 Pro و SU7 Max بطاريات Li-ion الثلاثية من CATL. ويشاع أن سيارة Xiaomi SU7 تستخدم بنية 800V.

تشمل الميزات الإضافية القيادة الذاتية، المعززة بنظام LiDAR الاختياري المثبت على السقف.

يقال إن شركة شاومي ستبدأ الإنتاج الضخم لـ SU7 في شهر ديسمبر مع إطلاق مخطط للسيارة في شهر فبراير من عام 2024 (ربما في معرض MWC تقريبًا). وبحسب ما ورد، أنتج مصنع سيارات شاومي في بكين عددًا من نماذج SU7 الأولية التي تم اختبارها.

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