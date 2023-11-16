شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل توسع الوصول المجانى عبر الأقمار الصناعية لحالات الطوارئ SOS بـ iPhone 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت آبل إن مستخدمي iPhone 14 الحاليين الذين قاموا بتنشيط هواتفهم في بلد تتوفر فيه خدمة SOS للطوارئ عبر القمر الصناعى سيحصلون على وصول مجاني لمدة عام إضافى وفقا لتقرير engadget.

وقال التقرير، مر عام منذ أن قامت Apple بتمكين خدمة SOS للطوارئ عبر القمر الصناعي على جميع وحدات iPhone 14 في الولايات المتحدة، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إرسال رسائل نصية إلى خدمات الطوارئ للحصول على المساعدة عندما لا يكون لديهم خدمة خلوية ، وتقدم الشركة عامين من الوصول المجاني عند تنشيط iPhone 14 أو iPhone 15.

ولم تذكر شركة Apple المبلغ الذي ستتقاضاه مقابل هذه الميزة عندما تنتهي فترة الوصول المجاني، ومع ذلك لن يضطر المستخدمون إلى القلق بشأن ذلك لبضع سنوات أخرى.

وساعدت خدمة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية في إنقاذ الأرواح حول العالم، من رجل تم إنقاذه بعد أن سقطت سيارته فوق منحدر يبلغ ارتفاعه 400 قدم في لوس أنجلوس إلى المتنزهين المفقودين الذين تم العثور عليهم في جبال أبينين في إيطاليا، ما زلنا نسمع قصصًا عن تمكن عملائنا من التواصل مع المستجيبين للطوارئ عندما لا يتمكنون من ذلك.

وقال كايان درنس، نائب رئيس شركة Apple لتسويق منتجات iPhone في جميع أنحاء العالم: "لم نتمكن من ذلك ونحن سعداء للغاية لأن مستخدمي iPhone 14 وiPhone 15 يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة الرائدة لمدة عامين إضافيين مجانًا".

وتعمل شركة Apple على تمديد فترة الوصول المجاني للعديد من المستخدمين بعد وقت قصير من ظهور فشل عرض Qualcomm لتقديم ميزة مماثلة على أجهزة Android.

وقالت شركة Iridium، شريكتها في مشروع Snapdragon Satellite، إن صانعي الهواتف الذكية اختاروا عدم تضمين التكنولوجيا في أجهزتهم ، ولاحظت شركة كوالكوم أن مصنعي المعدات الأصلية يبحثون عن "حلول قائمة على المعايير". ربما تكون التكاليف التي تنطوى عليها المبادرة قد أدت إلى تأجيلهم أيضًا.