شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيت الأبيض يضع القواعد التنظيمية للمحطات الفضائية الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البيت الأبيض إطارًا تنظيميًا محتملاً لمستقبل رحلات الفضاء البشرية، حيث أصدر مجلس الفضاء الوطني (NSC) مشروع قانون يحدد مسؤولية الإشراف على الأنشطة الفضائية الجديدة والبنية التحتية، بما في ذلك المحطات الفضائية الخاصة والتصنيع خارج الأرض وإزالة النفايات الفضائية، وفقاً لموقع space.

سيتم تقسيم هذه المسؤولية بين وزارة النقل (DOT) ووزارة التجارة (DOC)، حيث قال نائب وزير التجارة دون جريفز في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني من البيت الأبيض: "إن الصناعة الأمريكية تقود العالم في جلب فوائد الفضاء إلى الأرض، ويضمن هذا التشريع أن تقوم حكومتنا ببناء بيئة تنظيمية تدعم التوسع التجاري لصالح جميع الأمريكيين".

وبموجب الإطار الحالي للولايات المتحدة، تنظم وزارة العمليات الأمريكية أنظمة الأقمار الصناعية الخاصة للاستشعار عن بعد، بينما تتولى وزارة النقل عمليات الإطلاق التجارية وإعادة الدخول، بما في ذلك سلامة البشر في مثل هذه الرحلات الجوية (عبر إدارة الطيران الفيدرالية)، وفي الوقت نفسه، تدير لجنة الاتصالات الفيدرالية استخدام الأقمار الصناعية للطيف الكهرومغناطيسي.

يسعى مشروع القانون المقترح من مجلس الأمن القومي ــ وهو هيئة تشكيل السياسات التي ترأسها نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ــ إلى سد الثغرات، على سبيل المثال، من شأن القواعد الجديدة أن توسع نطاق رسوم السلامة التي تفرضها وزارة النقل لتشمل الأشخاص الموجودين في مدار الأرض، فضلاً عن الأشخاص الموجودين على (أو حول) القمر والأجرام السماوية الأخرى، وستكون وزارة النقل أيضًا مسؤولة عن ترخيص جهود النقل في الفضاء، مثل البعثات التي تنقل البضائع إلى سطح القمر.

سيكون لدى DOC السلطة على "جميع الأنشطة الفضائية الجديدة التي لم يتم تصنيفها بواسطة الإنسان أو المخصصة لوزارة النقل"، وفقًا للبيان المرسل عبر البريد الإلكتروني، وتشمل الأمثلة مهام التجميع والتصنيع في الفضاء، والأقمار الصناعية المسؤولة عن إزالة الحطام الفضائي.

كما سيكون لدى DOC أيضًا سلطة تنسيق حركة المرور الفضائية وتقديم التحذيرات التي تساعد في منع الاصطدامات خارج الأرض.

يعد اقتراح مجلس الأمن القومي ليس هو المخطط التنظيمي الوحيد الممكن للأنشطة الفضائية المستقبلية، حيث تعمل لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا بمجلس النواب الأمريكي على إعداد تشريع خاص بها، يُعرف باسم قانون الفضاء التجاري، حسبما أشارت مارسيا سميث من Space Policy Online.