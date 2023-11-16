تكنولوجيا: رصد هاتف Oppo Reno11 5G في منصة AnTuTu برقاقة Dimensity 8200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo للإعلان عن هاتف Oppo Reno11 5G في حدث يعقد في 23 من نوفمبر، ولقد رصد الهاتف في منصة AnTuTu برقاقة معالج Dimensity 8200.

أعتمد هاتف Reno11 5G في منصة AnTuTu إستعداداً للإعلان المرتقب لاحقاً هذا الشهر، ولقد سجل الهاتف بنموذج رقم Oppo PJH110 في منصة Bluetooth SIG، وهو النموذج ذاته الذي ظهر في AnTuTu، حيث حقق الهاتف مليون نقطة في الإختبارات.

كما أكدت التسريبات على أن الهاتف ينطلق قريباً بنظام تشغيل Android 14، ومعدل تحديث 120 Hz، ورقاقة معالج Dimensity 8200.

ولقد قدمت Oppo رقاقة Dimensity 8200 في إصدارها السابق Reno10 Pro، والآن تقدم الرقاقة في الإصدار الرئيسي من السلسلة القادمة، بينما ينطلق Reno11 Pro برقاقة بآداء أقوى.

أيضاً يأتي هاتف Reno11 5G بذاكرة عشوائية LPPDR5 بسعة 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.

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