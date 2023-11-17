شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعيد تسمية برنامج الذكاء الاصطناعى Bing Chat إلى Copilot والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيد مايكروسوفت تسمية العلامة التجارية Bing Chat، وهي الآن تطلق عليها ببساطة اسم "Copilot"، مما يمنح مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها هوية متسقة عبر منتجاتها.

وسيُعرف Bing Chat Enterprise أيضًا باسم Copilot، وسيكون متاحًا بشكل عام بدءًا من 1 ديسمبر، وسيظل مجانيًا لتراخيص Microsoft 365 المحددة، والتي ستتضمن حسابات F3 للعاملين في الخطوط الأمامية، على الرغم من أن التكلفة تبلغ 5 دولارات أمريكية سيكون الاشتراك المستقل لمدة شهر متاحًا في ذلك اليوم أيضًا، وفقا لتقرير engadget.

ويعتمد Copilot على أحدث نماذج OpenAI، GPT-4 وDALL-E 3، وتقول الشركة إنها لن تحفظ المطالبات والاستجابات، ولن ترى مايكروسوفت أى تفاعلات تحدث داخل Copilot على الإطلاق، ولن تستخدم محادثات العملاء لمواصلة تدريب النماذج الأساسية.

بالإضافة إلى الإعلان عن تغيير العلامة التجارية لـ Bing Chat، كشفت Microsoft أيضًا في حدث Ignite AI أنها تمنح Copilot لـ Microsoft 365 المزيد من خيارات التخصيص، وسيتمكن المستخدمون من ضبط التنسيق والأسلوب والنغمة المفضلة لديهم، بدءًا من Word وPowerPoint، ثم لاحقًا باستخدام التطبيقات الأخرى.

وفي Teams، سيكتسب Copilot القدرة على تدوين الملاحظات طوال الاجتماع بدءًا من وقت ما من العام المقبل، وسيتمكن المستخدمون أيضًا من إخبار المساعد بالمعلومات المحددة التي يجب تضمينها ، يمكنهم على سبيل المثال، التأكد من وجود ملاحظات زميل العمل في ملاحظات الاجتماع عن طريق مطالبة مساعد الطيار بـ "اقتباس [اسم زميل العمل]".

ويمكنهم أيضًا الحصول على مساعدة Copilot في الاجتماع لتقديم الإجابات بسرعة عند الحاجة دون تمكين النسخ، ويمكن للمساعد أيضًا سرد مناقشات Teams وتصورها في مساحة تعاونية في Whiteboard يمكن لجميع المشاركين الوصول إليها. وفي قنوات Teams سيتمكن المستخدمون من استخدام Copilot لتجميع المنشورات الطويلة أو مراجعة الأحداث الرئيسية على مدار اليوم.

في Outlook، سيتمكن Copilot من البحث في تفاصيل الدعوة ورسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة والمستندات ذات الصلة لإنشاء ملخص للأحداث التي يمكن للمستخدمين مراجعتها بسرعة بدءًا من ربيع العام المقبل.

وستتيح الميزة "قريبًا" في Word للمستخدمين إمكانية التعرف بسهولة على أحدث التغييرات في المستند ببساطة عن طريق طرح سؤال على Copilot، مثل "كيف يمكنني رؤية ما تغير في هذا المستند؟" وفي برنامج PowerPoint، سيتمكن المستخدمون من استخدام أصول العلامة التجارية للشركة وإعادة تصورها بسهولة باستخدام العناصر المرئية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وهذه ليست سوى عدد قليل من إعلانات Microsoft في Ignite، والتي تتضمن أيضًا شريحتي الذكاء الاصطناعي الداخليتين الجديدتين، Azure Maia AI Accelerator وAzure Cobalt CPU.