شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمالكى PlayStation 5.. اشتراك مجانى لمدة 6 شهور على Apple Music والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرمت Apple شراكة لتقديم صفقة جديدة لمالكي PlayStation 5، حيث يمنحون ما يصل إلى ستة أشهر مجانية من اشتراك Apple Music، وفقاً لموقع 9to5mac.

طالما لديك جهاز PlayStation 5، يمكن للعملاء الجدد الحصول على ستة أشهر مجانية من Apple Music، ويمكن للمشتركين العائدين الحصول على ما يصل إلى خمسة أشهر مجانًا.

لاسترداد تطبيق Apple Music وتنزيله وتشغيله على PlayStation 5، قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بك، ويجب أن يظهر عرض الأشهر المجانية على الشاشة حتى تتمكن من قبوله.

تم إطلاق العرض اليوم وينتهي بعد عام، وينتهي في 15 نوفمبر 2024.

يمكنك فقط استرداد العرض على وحدة تحكم PlayStation 5 نفسها، ولكن بمجرد القيام بذلك، يمكنك الاستمتاع بخدمة Apple Music على أي جهاز متوافق.

باستخدام ميزات الوسائط لنظام التشغيل PlayStation، يمكن للاعبي PlayStation 5 اللعب أثناء البث من Apple Music في الخلفية، لبدء تشغيل الموسيقى في الخلفية، اضغط على زر PS الموجود على وحدة التحكم وافتح جزء الموسيقى، سيقترح النظام أيضًا قوائم التشغيل ذات الصلة باللعبة الحالية.