شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة آيفون 15 تعمل مع الشحن اللاسلكى Qi2 القادم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتوفر أجهزة الشحن اللاسلكية الجديدة لجهاز iPhone 15 قريبًا، ويقول اتحاد الطاقة اللاسلكية WPC إن شركات مثل Belkin وMophie وAnker وAircharge لديها جميع منتجات Qi2 المعلن عنها مسبقًا، والتى يجب أن تتكامل مع أحدث وأروع منتجات Apple.

وهناك أكثر من 100 جهاز يخضع حاليًا للاختبار بهدف إصداره في المستقبل القريب، ويتضمن ذلك مجموعة أجهزة الشحن MagGo التي أعلنت عنها Anker مؤخرًا، وفقا لتقرير engadget.

وقال التقرير ، عندما كشف اتحاد الطاقة اللاسلكية (WPC) عن معيار الشحن Qi2 فى وقت سابق من هذا العام، لاحظنا أنه تم تصميمه باستخدام تقنية MagSafe من Apple. لذلك فمن المنطقي أن يكون خط iPhone 15 من بين الهواتف الذكية الأولى التي تتبنى طريقة الشحن اللاسلكي الجديدة، ومن النادر جدًا أن نرى شركة Apple تنضم إلى تكنولوجيا جديدة بهذه السرعة، على الرغم من أن الشركة سمحت بشحن Qi اللاسلكي في الماضي.

وربما يكون أكبر عامل جذب لـ Qi2 هو ما يتعلق بقابلية التشغيل البيني ، ويعد هذا معيارًا جديدًا يجب اعتماده على مستوى الصناعة، لذا ستتمكن، نظريًا، من استخدام شاحن Qi2 واحد مع مجموعة واسعة من الأجهزة، بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه في العالم. يسمح البروتوكول أيضًا بشحن الملحقات ذات الشكل غير المعتاد والتي عادةً ما تكافح مع لوحة الشحن المسطحة.

وستحتوي جميع أجهزة Qi2 على شعار واضح لأغراض العلامة التجارية، حتى تعلم أنك لست على وشك استخدام شاحن مقلد ، وأخيرًا يتم نطقها "chee two" إذا وجدت نفسك في حفل عشاء أو شيء من هذا القبيل وهو مجرد تنبيه.