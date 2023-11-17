شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Threads يبدأ فى طرح العلامات والمواضيع الشائعة للمستخدمين فى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرب أحد موظفى Threads الشهر الماضى لقطة شاشة تظهر ميزة الموضوعات الشائعة في التطبيق، والتى لم تعلن عنها الشركة مطلقًا، على الرغم من أن Threads لم تحصل بعد على موضوعات شائعة، إلا أن النظام الأساسي يقوم الآن بطرح العلامات تشبه علامات التصنيف "#" هاشتاج، للمستخدمين في أستراليا استعدادًا لتقديم الموضوعات الشائعة، وفقاً لموقع 9to5mac.

تمت مشاركة الأخبار من قبل كل من رئيس انستجرام "آدم موسيري" والرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج، وفقًا للمسؤولين التنفيذيين، تقوم الشركة الآن بتجربة ميزة العلامات في تطبيق Threads، على الرغم من أن هذا يبدو وكأنه علامات تصنيف، إلا أنه يعمل بشكل مختلف قليلاً.





إليك كيفية عمل العلامات على Threads:والفرق الرئيسي هو أن العلامات لا تستخدم الرمز "#" الذي أصبح عالميًا على العديد من الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك انستجرام الخاص بـ Meta، وبدلاً من ذلك، يجب على المستخدم الضغط على زر العلامة، ثم سيقوم تطبيق Threads بتحويل تلك الكلمة أو العبارة إلى علامة تفاعلية، ويمكن للمستخدمين العثور على منشورات أخرى بنفس العلامة من خلال الضغط عليها.

وأيضًا، على عكس الشبكات الاجتماعية الأخرى، يمكن أن تحتوي كل مشاركة على علامة واحدة فقط، هناك أيضًا حد لعدد الأحرف التي يمكن أن تتضمنها العلامة، على الرغم من أنها ليست قصيرة للغاية.

ومن المثير للاهتمام أن ميزة العلامات تؤكد أيضًا أن Threads تعمل على تنفيذ الموضوعات الشائعة، وذلك لأنه عندما تكتب علامة، تقترح Threads بعض العلامات الشائعة بل وتعرض عدد المشاركات الموجودة على تلك العلامة - والتي تبدو مشابهة للقطة الشاشة المسربة التي تعرض الموضوعات الشائعة في Threads.

من المفترض أن تستخدم Threads العلامات لتحديد العلامات الأكثر شيوعًا في التطبيق وإدراجها في قسم المواضيع الشائعة الجديدة، ولسوء الحظ، فإن الميزة متاحة فقط في أستراليا الآن، ومن المفترض أن يتم توسيعها ببطء إلى بلدان أخرى في الأسابيع المقبلة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت Threads تحديثًا يتيح للمستخدمين حذف حساباتهم دون مغادرة انستجرام، وسمح التحديث نفسه أيضًا للمستخدمين بإلغاء الاشتراك في عرض منشوراتهم كتوصيات على Facebook وInstagram.