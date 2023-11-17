شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح Music Classical على جهاز iPad.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل تطبيق "Music Classical"، كجزء من اشتراك Apple Music القياسي، في البداية علي جهاز iPhone فقط، ولكنه متاح الآن على iPad أيضًا، وفقاً لموقع 9to5mac.

يضيف تحديث الإصدار 1.1 الذي يتم طرحه الآن في App Store تصميمًا جديدًا محسّنًا لشاشة iPad الأكبر حجمًا، مع شريط جانبي للتنقل وشريط أدوات التحكم في تشغيل الوسائط.

في حين أن جميع أغاني الموسيقى الكلاسيكية متوفرة أيضًا في مكتبة تطبيقات الموسيقى القياسية، فإن التطبيق الكلاسيكي المخصص يتميز بإمكانيات تصميم مُحسّنة لعشاق الموسيقى الكلاسيكية، ويتضمن ذلك بيانات وصفية أكثر ثراءً للتسجيلات، مثل المعلومات التفصيلية حول الملحنين والموصلات، والبحث الدقيق وقوائم التشغيل والتوصيات المنسقة خصيصًا.

يمكن للعملاء الاستماع إلى البث عالي الجودة، بما يصل إلى 192 كيلو هرتز عالي الدقة بدون خسارة، أحد الجوانب السلبية لـ Classical هو أنها تتطلب اتصالاً دائمًا بالإنترنت، ولا يمكن تنزيل الأغاني لتشغيلها في وضع عدم الاتصال.

يعد إصدار الإصدار 1.1 اليوم هو أول تحديث رئيسي لبرنامج Apple Music Classical منذ إطلاقه في مايو، جميع التحديثات السابقة كانت عبارة عن إصدارات طفيفة لإصلاح الأخطاء.

مع التحديث الأخير، أصبح تطبيق Apple Music Classical متاحًا الآن على منصات iPhone وiPad وAndroid التطبيق الكلاسيكي عبارة عن ميزة مجانية مضمنة بشكل قياسي في اشتراكك العادي في Apple Music.