شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 مشروعات فضائية.. ما هى الخطط لتزويد العالم بالإنترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد العديد من الأشخاص حول العالم يكافحون من أجل الاتصال بالإنترنت بسبب نقص البنية التحتية أو التكاليف الباهظة، حيث أطلقت العديد من الشركات مساعي لتوفير التغطية حول العالم من الفضاء، ولكن ما هي الخطط والشركات المساهمة في تحقيق ذلك؟

شركة SpaceX

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعد مشروع STARLINK الخاص بإيلون ماسك رائدًا في استخدام الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض لتوفير إنترنت أكثر كفاءة للعالم.

وبدأت شركة SpaceX إطلاق الأقمار الصناعية التشغيلية في وقت مبكر من عام 2019، وهي الأولى في كوكبة من آلاف الأقمار الصناعية، المصممة لتوفير خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض منخفضة التكلفة من مدار أرضي منخفض.

أطلقت الشركة 23 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink إلى المدار في 8 نوفمبر 2023، ليصل إجمالي عدد أقمار Starlink التي أطلقتها الشركة إلى 5420 قمرًا صناعيًا، وتخطط SpaceX لتوسيع العدد الحالي إلى 12 ألف قمر صناعي.





شركة أمازونكما أطلقت أمازون مشروع Kuiper الذي تصفه بأنه "مبادرة طويلة المدى لإطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض والتي ستوفر اتصالاً واسع النطاق عالي السرعة وزمن الوصول المنخفض للمجتمعات غير المخدومة والمحرومة في جميع أنحاء العالم."

ونص طلب الشركة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لإطلاق أكثر من 3.000 قمر صناعي في مدار أرضي منخفض إلى الفضاء للمساعدة في المشروع، وستدور الأقمار الصناعية على ارتفاع يتراوح بين 589 كيلومترًا إلى 629 كيلومترًا (366 إلى 391 ميلًا) فوق الأرض.





مجموعة ROK الهنديةوستطلق مجموعة ROK شبكة Wi-Fi على مستوى المدينة عبر 25 مدينة هندية، وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع جهود الحكومة الهندية لتوفير الوصول إلى الإنترنت لكل مدينة هندية.

ستوفر شبكة Wi-Fi الواسعة إمكانية الوصول إلى الإنترنت عبر أجزاء كبيرة من الهند وسيتم تشغيلها بالتعاون مع BSNL، وتم تأسيسها لغرض واحد، وهو جلب الإنترنت عالي السرعة إلى الهند.





فيس بوكيعمل موقع فيسبوك على خطط لمشروع "سيمبا"، الذي سمي على اسم شخصية الأسد الملك، وهو كابل تحت الماء سيدور حول القارة مع هبوط على سواحل متعددة.

تجري شركة فيسبوك محادثات لتطوير كابل بيانات تحت الماء من شأنه أن يحيط بالقارة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط، وهو جهد يهدف إلى خفض تكاليف النطاق الترددي وتسهيل قيام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بتسجيل المزيد من المستخدمين.





شركة Googleكما أن خطط شركة Google للكابلات تحت الماء أبعد من ذلك بكثير، حيث أكدت خطط إنشاء كابل يربط بين البرتغال وجنوب أفريقيا.

وسيكون لكابل Google، المسمى Equiano، قدرة مضاعفة 20 مرة على أحدث المشاريع التي تم وضعها في المنطقة، وسيتفرع لأول مرة في نيجيريا، أكبر سوق للإنترنت في أفريقيا.