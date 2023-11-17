احصل على تطبيق The Wallpapers Club لخلفيات الأيفون مجانًا لـ 6 أشهر

تطبيق The Wallpapers Club واحد من أبرز تطبيقات الخلفيات على هواتف ايفون، لأسباب عديدة سنتحدث عنها بالتفصيل في مقالنا، لكن ما نسأله في البداية لم كل هذه الجلبة حول تطبيق للخلفيات؟ في الوقت الحالي حتى الخلفيات تشكل أمرًا كبيرًا في الهواتف، المستخدمون يغيرون الخلفية ويشعرون بأنهم يحملون هاتف جديد، فانتشرت تطبيقات متنوعة تختص في أمر الخلفيات، في هذا المقال سنتحدث عن واحد من أفضل التطبيقات للخلفيات على هواتف iOS، تطبيق The Wallpapers Club وكيف تحصل على اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر؟

تطبيق The Wallpapers Club

تطبيق The Wallpapers Club للأيفون هو تطبيق مجاني يتيح لك الوصول إلى مكتبة ضخمة من الخلفيات الجميلة والمختارة بعناية. يضم التطبيق خلفيات من جميع الأنواع، بما في ذلك خلفيات الطبيعة، والصور الفوتوغرافية، والرسومات، والخلفيات المجردة. يمكنك البحث عن خلفيات حسب الفئة أو الدقة أو اللون أو الحجم، وهو من التطبيقات الممتازة في هذا الأمر بسبب مكتبة الصور والخلفيات التي يحملها التطبيق، فما مميزاته؟

السعر: Free+

مميزات تطبيق The Wallpapers Club

مكتبة ضخمة من الخلفيات المتنوعة

إمكانية البحث عن الخلفيات حسب الفئة أو الدقة أو اللون أو الحجم

إمكانية تنزيل الخلفيات إلى جهازك

إمكانية مشاركة الخلفيات مع الآخرين

كيف تحصل على تطبيق The Wallpapers Club مجانًا لمدة 6 أشهر؟

التطبيق مجاني بالفعل على متجر App Store لا خلاف على ذلك، لكن هناك بعض المزايا الإضافية التي تحتاج ان تقوم بالإشتراك فيه، التطبيق يأخذ اشتراك 6 دولارات شهرية ان أردت الإشتراك به، ولكن الآن مطورو البرنامج لديهم عرض جيد وهو ان تحصل على التطبيق مع 8 تطبيقات آخرى في هدية مجانية لمدة 6 أشهر في خطوات بسيطة وسهلة، 9 تطبيقات منها تطبيق الخلفيات المميز وتطبيق جيد للآلة الحاسبة ومحول للوحدات كلهم مجانيين بإشتراك واحد، كيف ذلك؟

الخطوات

ادخل الى الإعدادات

ستجد أمامك بانر للعرض الذي تقدمه الشركة اضغط عليه

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تطبيق The Wallpapers Club لخلفيات مميزة

عالم الخلفيات ملئ بالتطبيقات القوية التي تستطيع استعمالها للحصول على تصاميم مميزة لشاشة هاتفك، ليست كل التطبيقات مميزة او مستقرة او تقدم افضل التصاميم، بل ان بعض التطبيقات تقدم تصميمات مُكررة ولا تليق بكل الأذواق، لذلك نحن نرشح التطبيقات التي تقدم فعلًا تجربة مميزة وتستحق ان تنزلها، 9 تطبيقات لمدة 6 أشهر بشكل مجاني منهم واحد من تطبيقات الخلفيات المميزة، صفقة ممتازة.