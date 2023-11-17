شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X تتيح للمستخدمين "أداة البحث عن الوظائف" على الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت ميزة "البحث عن الوظائف" متاحة الآن على منصة X، وهي ميزة شبيهة بما يقدمه LinkedIn ، حيث تم إطلاق نسخة تجريبية من الميزة في أغسطس للمستخدمين المعتمدين، ولكن إصدار الويب من الأداة مفتوح الآن للجميع على X، مع توقع توفر هذه الميزة لعى iOS وAndroid "قريبًا"، وفقًا للشركة.

ويبدو أن ميزة البحث عن الوظائف مملوءة بالفعل بالوظائف المفتوحة في العديد من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك تلك التي يديرها إيلون ماسك، وتوجد حاليًا أدوار مدرجة لكل من SpaceX وTesla وNeuralink، بالإضافة إلى أحدث مشاريع X وMusk، x.ai.

وبينما وعد Musk سابقًا "سنتأكد من أن منافس X لـ LinkedIn رائع"، يبدو أن الأمر أساسي جدًا في الوقت الحالي، ويمكن للمستخدمين تصفح قوائم الوظائف وأوصافها، ولكن يتم توجيههم إلى مواقع الطرف الثالث لإكمال الطلب، حتى بالنسبة للأدوار في X، وفي مكان آخر، كانت الشركة تختبر "بطاقات الوظائف" بحيث يمكن مشاركة المنشورات الفردية بسهولة أكبر عبر المنصة.

ولكن كانت هناك دلائل على أن الشركة لديها خطط أكثر طموحًا للميزات الموجهة نحو الحياة المهنية في "تطبيق كل شيء"، وقامت الشركة مؤخرًا بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها لملاحظة أنها قد تجمع بيانات تتعلق بتاريخ توظيف المستخدمين من أجل "طلبات العمل والتوصيات"، وقد يشير هذا إلى نوع ما من ميزات التوظيف لـ X أو ميزات أخرى أكثر تقدمًا للعثور على وظيفة في المستقبل.