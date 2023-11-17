شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قنوات واتساب تتجاوز "نصف مليار" مستخدم نشط شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم واتساب مؤخرًا ميزة WhatsApp Channels المشابهة لـ Instagram، والآن أعلن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أن ميزة قنوات WhatsApp قد تجاوزت علامة 500 مليون مستخدم نشط شهريًا.

وبحسب موقع TOI الهندى، فأعلن مؤسس Meta والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أن ميزة قنوات WhatsApp تجاوزت علامة 500 مليون مستخدم نشط خلال الأسابيع السبعة الأولى من إطلاقها، وقال "500 مليون نشاط شهري على قنوات الواتساب في أول 7 أسابيع! من الرائع أن نرى مجتمع واتساب منخرطًا جدًا"، وذلك عبر قناته على واتساب.

ما هي قنوات واتساب تعمل القنوات كمنصة للبث في اتجاه واحد، مما يمكّن المسؤولين من إرسال الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي، وتعمل الشركة بنشاط على إنشاء دليل قابل للبحث لمساعدة المستخدمين في العثور على القنوات التي تتوافق مع اهتماماتهم.

وضمن هذا الدليل، يمكن للمستخدمين تصفح القنوات المرتبطة بهواياتهم وفرقهم الرياضية والتحديثات من السلطات المحلية ومواضيع أخرى متنوعة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار الانضمام إلى قنوات WhatsApp من خلال النقر على روابط الدعوة المشتركة في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو المنشورة عبر الإنترنت.

ميزة استطلاعات الرأي كشف تقرير حديث عبر الإنترنت أن واتساب يعمل على ميزة لمشاركة استطلاعات الرأي في القنوات، ويسعى WhatsApp باستمرار إلى تعزيز التفاعل بين مسؤولي القناة والمتابعين، ويعمل WhatsApp بنشاط على تطوير ميزات جديدة للقنوات، ووفقًا للمعلومات الواردة من WABetaInfo، فإن واتساب يقوم حاليًا بعملية تمكين مشاركة الاستطلاعات داخل القنوات.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن استطلاعات القناة هذه ستتضمن خيار قصر الردود على اختيار واحد، مما يعكس الميزة الموجودة بالفعل في الدردشات والمجموعات الخاصة بك، ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن خصوصية أصوات الاستطلاع لها أهمية قصوى، وعند مشاركتك في استطلاع للقناة، يظل رقم هاتفك سريًا، مما يضمن عدم الكشف عنه لصاحب القناة أو غيره من المتابعين، وبالتالي الحفاظ على خصوصيتك.