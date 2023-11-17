شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطلق أداة ذكاء اصطناعى تتيح لك استنساخ أصوات نجوم البوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف يوتيوب عن ميزة جديدة، تسمى Dream Track، متاحة في YouTube Shorts، والتي تتيح للمستخدمين نشر مقاطع فيديو قصيرة، ويمكن للمستخدمين إدخال مطالبة بشأن نوع نمط الموسيقى الذي يريدونه واختيار الفنان الذي يريدون أن يقلده الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سمح تسعة فنانين بنسخ أصواتهم للأداة، بما في ذلك وتشارلي بوث، وتشارلي إكس سي إكس، وجون ليجند، وسيا، وتروي سيفان.

ونشر موقع YouTube مقطعًا قصيرًا لما تبدو عليه النسخة المستنسخة من المغني الأمريكي تشارلي بوث، وهي قريبة بشكل كبير من الشيء الحقيقي.

يغني منشئ أغاني الذكاء الاصطناعي أيضًا مجموعة جديدة من الكلمات: "عزيزتي، ليس لدينا أي شيء مشترك، لكنني أعلم أنني ما كنت تريده."

وتعد ميزة Dream Track من إنشاء شركة DeepMind، شركة لندن للذكاء الاصطناعي التي تأسست في عام 2010 واشترتها Google في عام 2014 مقابل 500 مليون دولار.

وقال موظفو يوتيوب إن الذكاء الاصطناعي "جلب الموسيقى إلى أعتاب عصر إبداعي جديد وأنه يمكنه تمكين الإبداع".

يتم حاليًا اختبار Dream Track فقط مع مجموعة صغيرة من المبدعين المختارين في الولايات المتحدة، وهى غير متاحة لعامة الناس بعد.

يمكن للمستخدمين إنشاء مقاطع صوتية تصل مدتها إلى 30 ثانية لفيديوهات YouTube القصيرة الخاصة بهم باستخدام Dream Track.

يتم تغذية أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل Dream Track وJukebox من OpenAI، بأغاني الفنان "لتعلم" أساليبه الصوتية وعلاماته الموسيقية المميزة، ويكون قادرًا على إنشاء تقديرات تقريبية جديدة تمامًا، مع كلمات وألحان جديدة.