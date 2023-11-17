شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة مشاركة المنشورات مع الأصدقاء المقربين على إنستجرام: دليل تفصيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل إنستجرام الابتكار، مما يوفر للمستخدمين مزيدًا من التحكم في رؤية المحتوى الخاص بهم، حيث يقدم التحديث الأخير القدرة على تحديد الجمهور لكل من ريلز والمشاركات العادية، مما يؤدي إلى توسيع ميزة الأصدقاء المقربين إلى ما هو أبعد من القصص والملاحظات فقط.

يتيح هذا التحسين للمستخدمين مشاركة المحتوى مع دائرة أكثر حصرية وموثوقية بدلاً من قاعدة المتابعين بأكملها.

للتحقق مما إذا كانت هذه الميزة متاحة لحسابك، اتبع الخطوات التالية:

قم بتحديث تطبيق إنستجرام الخاص بك

تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من تطبيق إنستجرام، حيث يتم طرح الميزات الجديدة غالبًا مع التحديثات.

قم بإنشاء قائمة الأصدقاء المقربين لديك

اضغط على "الأصدقاء المقربين".

سيقترح إنستجرام بعض الأصدقاء لقائمتك بناءً على تفاعلاتك، حيث يمكنك تحديد هذه الاقتراحات أو البحث يدويًا عن الأصدقاء وإضافتهم.

بمجرد إضافة كل شخص تريده، اضغط على "تم" أو خيار مشابه لحفظ قائمة الأصدقاء المقربين لديك.

إنشاء منشور أو بكرة جديدة:

ابدأ العملية بإنشاء منشور أو شريط جديد كما تفعل عادةً.

اختيار الجمهور

ابحث عن زر "الجمهور" أثناء عملية الإنشاء.

خيار الأصدقاء المقربين:

إذا كانت الميزة متاحة لحسابك، فمن المفترض أن ترى خيار اختيار "الأصدقاء المقربين"، حيث يشير هذا إلى أنه يمكنك الآن قصر رؤية منشورك أو مقطعك على مجموعة محددة.



شارك مع الأصدقاء المقربين شارك مع الأصدقاء المقربين بمجرد تحديد خيار الأصدقاء المقربين، انتقل إلى الضغط على زر "مشاركة"، سيكون المحتوى الخاص بك مرئيًا فقط لأولئك الموجودين في قائمة الأصدقاء المقربين لديك.