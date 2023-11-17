شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: علاقة العداوة بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج من طرف واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل التنافس بين إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتويتر، ومارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إلى ذروته هذا العام، لكن عملاقي التكنولوجيا لم يكونا منافسين لبعضهما دائما، هذا وفقًا لما قاله بن مزريش، الذي كتب الكتاب الجديد عن تويتر "Breaking Twitter"، حيث يروي استحواذ ماسك على X، ويؤكد أن علاقة العداوة بين عملاقى السوشيال ميديا كان من طرف واحد يتمثل في رؤية إيلون ماسك لمارك زوكربيرج كمنافس.

ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، قال ميزريتش، الذي قدم لمحة عن رئيسي التكنولوجيا، إن التنافس بين ماسك وزوكربيرج كان من جانب واحد نسبيًا لبعض الوقت.

وقال ميزريتش: "في جميع أعمالي التي قمت بها بشأن زوكربيرج، لم أجد أي ذكر له أي اهتمام بإيلون"، مضيفا "أعتقد أن زوكربيرج يتفاعل أكثر مع إيلون."

في المقابل، قال ميزريش إن ماسك لديه علاقة "سحر وهوس وتنافسية" مع زوكربيرج والتي تتعمق بشكل كبير.

بلغ التوتر بين ماسك وزوكربيرج ذروته في وقت سابق من هذا العام عندما تحدى ماسك زوكربيرج في قتال حقيقي داخل القفص، والذى على الرغم من موافقة الطرفين، إلا أنه لم يحدث أبدًا.

وقال ميزريتش إن ماسك أراد "التنافس وجهاً لوجه مع زوكربيرج" لبعض الوقت، وكان زوكربيرج يتعامل مع هذا الأمر كرد فعل.

وأوضح: "أعتقد حقًا أن الأمر كان من جانب واحد إلى حد ما، ولكن يبدو الآن أنه شيء يفكر فيه زوكربيرج"، مؤكدا: "أعتقد أنه يعتقد أن "إيلون" مجنون".

كما استهدف زوكربيرج المصالح التجارية لماسك في وقت سابق من هذا العام عندما أطلق Threads، وهو منافس لمنصة X.

وقد حظيت Threads بميزة كبيرة من ارتباطها بـ Instagram، وكان يُنظر إليها على أنها واحدة من أخطر التحديات التي تواجه قاعدة مستخدمي X.