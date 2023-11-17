شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بداية من الغد.. المريخ يختبئ خلف الشمس لأسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون المريخ في حالة اقتران شمسي حيث يأخذ مداره إلى الجانب البعيد من الشمس وبعيدًا عن الأنظار لأسابيع، وسيختفي المريخ من سماء الأرض غدًا السبت، وتؤجل وكالة ناسا إرسال الأوامر إلى أسطولها المريخي لمدة أسبوعين، في الفترة من 11 إلى 25 نوفمبر، بينما تكون الأرض والكوكب الأحمر على جانبين متقابلين من الشمس، وتسمى هذه الظاهرة بالاقتران الشمسي للمريخ، وتحدث كل عامين.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، قد يبدو هذا الاختفاء دراماتيكيًا ولكنه في الواقع نتيجة مرور المريخ إلى الجانب المقابل للشمس من الأرض خلال الحدث الفلكى.

وسيتم فصل المريخ عن الشمس بأقل من درجة واحدة فقط أثناء اقترابه من النجم، وكلا الجسدين سيكونان في كوكبة الميزان، كما أنه بعد ذلك، سيكون الكوكب الأحمر غير قابل للرصد لعدة أسابيع حيث سيخفيه وهج نجمنا.

أثناء الاقتران الشمسي، وهو الحدث الذي تشهده الأرض والمريخ كل عامين أرضيين، سيكون الكوكبان الثالث والرابع من الشمس، على التوالي، أيضًا في أقصى مسافة بينهما.

كما أنه عادة ما تكون المسافة بين المريخ والأرض حوالي 140 مليون ميل (225 مليون كيلومتر)، لكن خلال الاقتران الشمسي، سيتم الفصل بين الأرض والمريخ بحوالي 235 مليون ميل، أي أكثر من ضعفي ونصف متوسط المسافة بين كوكبنا والشمس.

لا يعد الاقتران الشمسي للمريخ مهمًا لمراقبي السماء فحسب، بل إنه لأكثر من عشرين عامًا، شغلت ناسا الروبوتات مثل مركبات كيوريوسيتي ومثابرة على سطح المريخ، بالإضافة إلى تحليق مروحية المريخ فوق آفاقها القاحلة.

سيفقد مراقبو المهمة على الأرض الاتصال بمهام المريخ الآلية، أثناء الاقتران الشمسي، حيث ستتوقف المركبات الجوالة عن العمل، وسيتم إيقاف هليكوبتر المريخ، ولن ترسل المركبات الفضائية البيانات إلى الأرض، يتم ذلك لمنع احتمالية مرور أمر جزئي يتداخل مع عمليات الروبوتات أو المركبات الفضائية.