شكرا لقرائتكم خبر عن "صف المستقبل" يقدم أحدث تقنيات التعليم في منتدى مسك العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقدم صف المستقبل، في منتدى مسك العالمي 2023 في الدرعية، تجربة في عالم المستقبل، حيث تعد أحد مخرجات أبحاث استمرت 20 عاما.

ويتضمن "صف المستقبل"، أحدث التقنيات والتطورات من الواقع الافتراضي والروبوتات والذكاء الاصطناعي، ليعيش الطالب تجربة تعليم تفاعلي وجذاب من جميع النواحي التي يحتاجها الطالب في سبيل صناعته ليكون قائد المستقبل.

صف المستقبل

أوضح الرئيس التنفيذي لمدارس الرياض مايكل ايمبلي، أن أهم أهداف "فصل المستقبل" هو تمكين الطلاب ذوي الإعاقة من الوصول والتفوق على المعوقات من خلال التقنيات المتطورة، وتصدير التقنيات من المملكة إلى العالم اجمع.