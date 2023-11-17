شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. أول إقلاع ناجح من القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت المركبة الفضائية Surveyor 6 التابعة لناسا أول عملية إقلاع من سطح القمر، في مثل هذا اليوم 17 نوفمبر من عام 1967، حيث كانت المركبة واحدة من عدة مهام روبوتية أرسلتها وكالة ناسا لاستكشاف سطح القمر قبل إرسال البشر إلى هناك.

ووفقًا لما ذكره موقع "Space"،التقطت المهمة صورًا تلفزيونية للسطح، وتعرفت على تركيبة تربة القمر، ثم جاء الإقلاع الكبير.

انطلق Surveyor 6 من السطح، وقفز إلى موقع آخر على بعد حوالي ثمانية أقدام، بعد ذلك، التقط Surveyor 6 صورًا لموقع هبوطه الأصلي.

يمكن لوحدات التحكم على الأرض رؤية بصمات Surveyor 6، كما رأوا بصمة من عادم الصاروخ عندما انطلق Surveyor 6.

أظهر Surveyor 6 أن المركبات الفضائية يمكن أن تهبط على القمر وتنطلق مرة أخرى، وبعد أقل من عامين، فعل البشر الشيء نفسه خلال رحلة أبولو 11.