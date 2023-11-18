شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Bluesky منافس تويتر يمتلك 2 مليون مستخدم.. ويستعد لطرح نسخة ويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوز عدد مستخدمي Bluesky للتو 2 مليون مستخدم سنويًا، وذلك منذ نشر أول منشور للخدمة على الإطلاق، وعلى الرغم من أن هذا ليس قريبًا من الأرقام التي وصلت إليها Threads بالفعل، إلا أنه لا يزال إنجازًا كبيرًا لمنافس X الذي فتح التطبيق للمستخدمين في فبراير فقط ولا يزال يتطلب دعوة للوصول.

وقد وصل عدد مستخدمي Bluesky إلى مليون مستخدم قبل بضعة أشهر فقط، في سبتمبر، مما قد يعني أن النظام الأساسي كان يرسل المزيد من الدعوات مؤخرًا، وفي منشوره الذي أعلن فيه عن هذا الإنجاز، كشف فريق Bluesky أيضًا أنه سيطلق واجهة ويب عامة في نهاية شهر نوفمبر تقريبًا.

وستسمح الواجهة لأي شخص، حتى أولئك الذين ليس لديهم حساب، بمشاهدة المنشورات على المنصة، وإطلاقها يمكن أن يجعل المزيد من المستخدمين المحتملين على دراية بوجود الخدمة، ويعتقد بلوسكي أن جعل منشوراتها أكثر سهولة "سيكون مفيدًا بشكل خاص للتعليقات في الوقت الفعلي والأخبار العاجلة".

وعلى المدى الطويل، يمكن أن تجعل الخدمة واحدة من الشبكات الاجتماعية التي يلجأ إليها الأشخاص للحصول على الأخبار بنفس الطريقة التي يعتمد بها مستخدمو X على موقع الويب للقراءة عن الأحداث الجارية.

وبالنسبة لأولئك الذين ينتظرون أن تصبح Bluesky منصة أكثر انفتاحًا مثل Mastodon، يقول الفريق إن الاتحاد "محدد زمنيًا في أوائل العام المقبل إذا استمر التطوير كما هو مخطط له"، ولكي تصبح شبكة اجتماعية اتحادية أو لا مركزية وموزعة، يقوم الفريق حاليًا بتطوير بروتوكول AT، والذي سيمنح المستخدمين القدرة على ترحيل كل من هوياتهم ومحتواهم من خادم بيانات شخصية إلى آخر، و"هذه إحدى الميزات الأساسية لـ Bluesky التي تجعله "مقاومًا للمليارديرات"، - ستتمتع دائمًا بحرية الاختيار (والخروج) بدلاً من الخضوع لأهواء الشركات الخاصة أو خوارزميات الصندوق الأسود."