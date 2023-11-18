شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة TikTok تتيح حفظ الأغانى مباشرة فى مكتبتك على Spotify والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح لك أداة جديدة حفظ الأغاني التي تسمعها في مقاطع فيديو TikTokمباشرة على Spotify الخاص بك، دون الحاجة إلى البحث عنها، وإليك كيفية تجربة الأداة الجديدة "Add to Music App" بنفسك، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية:

لاستخدام الميزة الجديدة، ما عليك سوى فتح تطبيق TikTok والتصفح حتى تصل إلى مقطع فيديو تريد حفظ الأغنية فيه.

بجوار تفاصيل المسار في الجزء السفلي من الفيديو، من المفترض أن ترى الآن خيار "إضافة أغنية" جديد.

اضغط فوق هذا، وسيُطلب منك اختيار خدمة بث الموسيقى المفضلة لديك.

حدد Spotify أو Amazon Music، ثم حدد ما إذا كنت ترغب في إضافة المسار إلى قائمة تشغيل جديدة أو موجودة أو افتراضية.

وكما يوحي الاسم، فهو يسمح لك بحفظ الأغاني تلقائيًا من TikTok إلى خدمة بث الموسيقى التي تختارها، سواء كانت Spotify أو Amazon Music.

وقال ستين جارمارك، نائب الرئيس والرئيس العالمي لتجربة المستهلك في Spotify: "بغض النظر عن مكان وجودك أو اللحظة التي تتواجد فيها، نريد إنشاء عمل أقل للوصول إلى الصوت الذي تحبه".

وأضاف جارمارك، "وهذا يعني التواجد في كل مكان يتواجد فيه مستخدمونا وإنشاء طرق سلسة لحفظ الأغاني على Spotify للاستمتاع بالوقت والطريقة التي يختارون الاستماع إليها."

وتتوفر الأداة الجديدة الآن في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومن المقرر أن يتم طرحها على نطاق أوسع في المستقبل.