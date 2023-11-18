شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فورتنايت تتيح للمستخدمين الآن طريقة جديدة للإبلاغ عن الإساءات داخل اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Epic أداة جديدة لتوثيق السلوك السام في Fortnite، وسيتمكن اللاعبون الآن من الوصول إلى التقارير الصوتية، والتي ستسجل بشكل مستمر الدردشات الصوتية في مقاطع مدتها 5 دقائق ليقدمها اللاعبون كدليل إلى المشرفين عند الإبلاغ عن التنمر وأشكال التحرش الأخرى ، وبالنسبة لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا، سيتم تشغيل هذه الميزة تلقائيًا ً، وفقًا لتقرير engadget.

وسيكون للاعبي Fortnite الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا رأيًا أكبر في كيفية تطبيق التقارير الصوتية، وفي الإعدادات الرئيسية للعبة، سيكون لديهم خيار تعيينها على "التشغيل دائمًا"، والذي سينطبق على كل قناة يتواجدون فيها، أو "إيقاف عندما يكون ذلك ممكنًا"، والذي من شأنه تعطيلها في قنوات المجموعة مع الأصدقاء طالما كما تطابق تفضيلات الجميع.

وفي محاولة محتملة لتهدئة مخاوف الخصوصية، تقول Epic إن المقاطع الصوتية لن يتم الاحتفاظ بها لفترة طويلة وسيتم تخزينها محليًا فقط على جهاز المستخدم ما لم يتم تقديمها كدليل.

وفي تلك الحالات، سيتعين عليك التحرك بسرعة ومع ظهور كل تسجيل جديد، سيتم حذف التسجيل السابق، وقالت Epic: "هذا يعني أن الدقائق الخمس الأخيرة فقط من الصوت هي التي يمكن الإبلاغ عنها".

وأضافت الشركة أنه في ظل الظروف العادية، سيتم حذف المقاطع الصوتية تلقائيًا إما بعد 14 يومًا أو بمجرد اتخاذ الإجراء، إذا استأنف اللاعب المتهم القرار خلال تلك الفترة، فقد يتم تمديده لمدة 14 يومًا أخرى.

ومع ذلك، تقول Epic إنها ستحتفظ بالمقطع الصوتي طالما كان ذلك ضروريًا إذا كان ذلك مطلوبًا قانونيًا.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذتها شركات مثل Activision وMicrosoft وSony وغيرها في الماضي القريب أثناء محاولتها قمع السلوك الضار عبر الإنترنت. وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت Xbox نظامًا لإرسال مقاطع صوتية مدتها 60 ثانية إلى جانب بلاغات إساءة الاستخدام في المحادثات الصوتية.