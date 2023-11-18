شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل iPhone 15 أفضل فى سرعات تنزيل 5G مقارنة بـ iPhone 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل طرازات iPhone 15 بشريحة مودم Qualcomm X70 التي تعد بسرعات 5G أسرع من X65 في طرز iPhone 14 من الجيل السابق، ويؤكد الاختبار الذي شاركته Ookla أن سرعات التنزيل قد تحسنت بشكل ملحوظ، وفقاً لموقع macrumors.

باستخدام البيانات التي تم جمعها من Speedtest عبر الإنترنت لقياس سرعات الاتصال، تمكن موقع Ookla من تحديد أن طرازات iPhone 15 تدعم سرعات تنزيل أسرع بما يصل إلى 54 % من سرعات التنزيل المتوفرة في طرازات iPhone 14.

بالمقارنة مع طرازات iPhone 14 المكافئة، شهد iPhone 15 Plus سرعات تنزيل أسرع بنسبة 54 %، وتمتع iPhone 15 بسرعات تنزيل أفضل بنسبة 45 %، وكان iPhone 15 Pro Max أسرع بنسبة 27 %، وحقق iPhone 15 Pro تنزيلاً أفضل بنسبة 25 % سرعة.

تتمتع طرازات iPhone 15 بأعلى سرعات تنزيل من بين جميع أجهزة Apple وSamsung المدرجة في قائمة نتائج Ookla، كانت سرعات التنزيل المتوسطة على iPhone 15 Pro Max تبلغ 285 ميجابايت/ثانية، ولم تكن أجهزة iPhone الأخرى متخلفة كثيرًا.

يتمتع iPhone 15 بأبطأ متوسط سرعة تنزيل من تشكيلة Apple عند 249 ميجابايت / ثانية، لكنه لا يزال متقدمًا على أحدث الهواتف الذكية.

لاحظ أن بيانات Ookla تغطي متوسط سرعات التنزيل عبر الولايات المتحدة بأكملها، وقد يختلف الاتصال اعتمادًا على الموقع والقرب من مدينة رئيسية وموقع أقرب برج خلوي وشركة الاتصالات، تم جمع البيانات المشتركة لجهاز iPhone في الفترة من 22 سبتمبر إلى 30 أكتوبر.

كما تحسنت سرعات تنزيل 5G في العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك أستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا والهند وكوريا الجنوبية وإسبانيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، مع توفر النتائج الكاملة على موقع Ookla الإلكتروني.