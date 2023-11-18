شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح مميزات ذكاء اصطناعى جديدة لتطبيق Google Photos لترتيب صورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل فى منشور على مدونتها أن مجموعة من الميزات التي يتم طرحها على تطبيق "Google Photos" ستجعل من السهل جدًا تنظيم مكتبة الصور الخاصة بك.

وسيتعرف التطبيق تلقائيًا على الصور المشابهة التي التقطتها بتتابع سريع، وهو أمر مفيد في الأوقات التي تضغط فيها على 50 لقطة لغروب الشمس الرائع للحصول على الإطار المثالي الذي لن تنظر إليه مرة أخرى أبدًا ويجمعها في "كومة" واحدة لتنظيف مكتبتك، وفقا لتقرير engadget.

وستحدد الخدمة أفضل اختيار يمثل اللحظة على أفضل وجه، ولكن يمكنك اختيار الصورة التي تريدها يدويًا أيضًا ، وإذا كنت تفضل وجود العديد من غروب الشمس المنتشرة فى مكتبتك، فيمكنك إيقاف تشغيل التراص.

وستقوم الصور أيضًا بتنظيم صورك تلقائيًا، وفصل المعرفات والإيصالات والتذاكر في ألبومات مختلفة، وهي ميزة يبدو أنها كانت موجودة منذ زمن طويل نظرًا لمدى جودة Google Photos في التعرف على ما هو موجود في صورك، ويمكنك أيضًا إضافة حدث إلى التقويم الخاص بك مباشرةً من لقطة شاشة أو صورة تذكرة، وهو ما يبدو مفيدًا حقًا.

ومن غير المستغرب أن تقول جوجل إن كل هذه الميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي قامت الشركة مؤخرًا بحشره في جميع منتجاتها بشكل عام.

ومع ذلك، كانت صور جوجل مدعومة دائمًا بالذكاء الاصطناعى لسنوات، وقامت الخدمة بامتصاص جميع صورك وتخزينها مقابل تدريب خوارزميات التعلم الآلي الخاصة بها عليها لتتمكن من التعرف على محتوياتها.