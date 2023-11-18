شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتيح اشتراك مجانى من خدمة Apple Music لمالكى PlayStation5.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن شركة أبل وفرت لمالكي أجهزة PlayStation 5 ما يصل إلى 6 أشهر مجانية من خدمة بث Apple Music، حيث ستسمح أبل لمالكي PS5 بالاستمتاع بجميع مزايا خدمة بث الموسيقى، والتي توفر حوالي 100 مليون مقطوعة موسيقية للاستماع بدون إعلانات، وفقًا لتقرير digital trend.

وبحسب التقرير، فإن العرض متاح في 68 دولة والاشتراك متاح حتى 15 نوفمبر 2024، وبعد تنشيط النسخة التجريبية المجانية على جهاز PS5، يمكنك استخدام Apple Music ليس فقط على وحدة التحكم ولكن أيضًا على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر الشخصي أو الجهاز اللوحي أو أي جهاز آخر يوفر Apple Music.

إليك ما يتعين عليك فعله 1 – ابحث عن تطبيق Apple Music من شريط البحث بوحدة التحكم PS5، أو ابحث عنه ضمن جميع التطبيقات في صفحة الوسائط الرئيسية.

2 - قم بتنزيل تطبيق Apple Music وفتحه واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

3 – قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بك أو قم بإنشاء معرف Apple إذا لم يكن لديك واحد بالفعل.

وسيتم فرض رسوم على الأشخاص الذين يسعدهم الالتزام بالخدمة في نهاية الفترة التجريبية المجانية بمبلغ 11 دولارًا أمريكيًا شهريًا للخطة الفردية، و17 دولارًا أمريكيًا شهريًا للخطة العائلية مع وصول غير محدود لما يصل إلى ستة أشخاص، أو 6 دولارات شهريًا إذا كنت إعادة طالب.

وليس لديك جهاز PS5 ولكنك تريد تجربة Apple Music مجانًا؟ هناك عدة طرق أخرى يمكنك من خلالها الحصول على الخدمة دون تسليم أي أموال نقدية، على سبيل المثال وتقدم الشركة حاليًا نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد يمكن إطلاقها عبر عملية تسجيل بسيطة.

وتتوفر أيضًا ستة أشهر من Apple Music مجانًا عند شراء AirPods Pro أو AirPods Buds أو سماعات الرأس AirPods Max أو مكبر الصوت الذكي HomePod أو HomePod Mini أو أجهزة Beats الصوتية المختلفة.