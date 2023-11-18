شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة ترجمة النص من صورة باستخدام ترجمة جوجل.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم خدمة الترجمة من جوجل ميزة تتيح للمستخدمين استخراج النص من الصور وترجمته، ما يجعلها ملائمة للمسافرين ومتعلمي اللغة والأفراد الذين يتعاملون مع محتوى متعدد اللغات.

تكون ميزة ترجمة الصور في خدمة الترجمة من جوجل مفيدة عند مواجهة نص أجنبي في الصور أو اللافتات أو القوائم أو أي محتوى مرئي، كما تعتبر هذه الإمكانية مفيدة بشكل خاص للتغلب على حواجز اللغة أثناء التنقل.

وسواء كنت تقوم بفك رموز قائمة في بلد أجنبي أو تترجم مستندًا تم التقاطه على هاتفك، فإن خدمة الترجمة من جوجل تعمل على تبسيط العملية.

وفيما يلي الخطوات لتسخير هذه الأداة القوية

افتح تطبيق ترجمة جوجل على جهازك المحمول أو انتقل إلى موقع ترجمة جوجل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

حدد اللغتين التي تريد الترجمة بينهما.

اضغط على أيقونة الكاميرا.

قم بتوجيه الكاميرا نحو الصورة التي تحتوي على النص الذي تريد ترجمته.

ستقوم خدمة الترجمة من جوجل تلقائيًا باكتشاف النص الموجود في الصورة وترجمته إلى اللغة التي حددتها.

يمكنك أيضًا تحديد النص الذي تريد ترجمته يدويًا عن طريق النقر عليه وسحبه بإصبعك.

ستعرض ترجمة جوجل النص المترجم أعلى الصورة

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لترجمة النص من صورة باستخدام خدمة الترجمة من جوجل:

تأكد من أن الصورة مضاءة جيدًا وأن النص واضح.

استخدم كاميرا عالية الجودة لالتقاط الصورة.

قم بقص الصورة للتركيز على النص الذي تريد ترجمته.

إذا كان النص صغيرًا أو ضبابيًا، فيمكنك تكبير الصورة.

إذا كان النص بلغة أجنبية، فستحاول خدمة الترجمة من جوجل اكتشاف اللغة تلقائيًا.

يمكنك أيضًا تغيير اللغة يدويًا عن طريق تحديد خيار "الكشف عن اللغة".