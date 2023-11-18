شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة "Notes " الجديدة فى نتائج محرك بحث جوجل.. وكيف تعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة لتعزيز تجربة المستخدمين، قدمت جوجل ميزة جديدة تسمى Notes لنتائج البحث، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين ترك التعليقات وقراءتها مباشرة على نتائج البحث، ما يؤدي إلى إنشاء نظام أساسي ديناميكي لمشاركة الأفكار والآراء على صفحات الويب.

ويتم حاليًا اختبار الميزة في Google Search Labs، ومن المتوقع أن يتم طرحها لجميع المستخدمين في الأشهر المقبلة، ولاستخدام هذه الميزة، يحتاج المستخدمون ببساطة إلى الضغط على زر "الملاحظات" المخصص والمعروض أسفل نتائج البحث ذات الصلة، ويفتح هذا الإجراء لوحة حيث يمكن للمستخدمين التعليق بحرية على صفحة الويب المقابلة، ومشاركة تجاربهم وآرائهم ورؤاهم مع الآخرين.

ولضمان تبادل الأفكار بشكل بناء ومحترم، قامت جوجل بتطبيق نظام الإشراف، ويؤدي هذا إلى حماية سلامة الميزة من خلال إزالة التعليقات التي تنتهك إرشادات المجتمع، مثل تلك التي تعتبر غير مرغوب فيها أو مسيئة أو غير قانونية.

إليك كيفية عمل ميزة الملاحظات 1. عند إجراء بحث على Google، قد ترى زر "ملاحظات" أسفل بعض النتائج.

2. انقر فوق الزر "ملاحظات" لفتح لوحة يمكنك من خلالها قراءة التعليقات وترك التعليقات حول صفحة الويب.

3. يمكنك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بك لترك التعليقات، أو يمكنك ترك تعليقات مجهولة المصدر.

4. تخضع التعليقات للإشراف، وسوف تقوم Google بإزالة أي تعليقات تعتبر غير مرغوب فيها أو مسيئة أو غير قانونية.