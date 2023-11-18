شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن Microsoft Copliot وطرق الاستفادة منه لمستخدمى ويندوز 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت مايكروسوفت Copilot في ويندوز بشكل تجريبي، ولكن سيمتد نشر Copilot إلى الأجهزة التي تعمل بإصدارات Home والإصدارات Pro غير المُدارة من Windows 10، الإصدار 22H2 قريبًا، فيما سيتم تنفيذ استراتيجية الطرح، التي تستفيد من تقنية طرح الميزات الخاضعة للتحكم (CFR)، تدريجيًا على مدار عدة أشهر.

والجدير بالذكر أن الإصدار الأولي يستثني الأجهزة التي تعمل بإصدارات Enterprise أو Education من Windows 10، الإصدار 22H2، بالإضافة إلى أجهزة Pro المُدارة.

كيفية الاستفادة من الميزة يمكن للمستخدمين المتحمسين لتجربة Copilot على الأجهزة المؤهلة، الحصول على إمكانية الوصول من خلال الانتقال إلى

الإعدادات > التحديث والأمان > Windows Update.

وهنا، يمكنهم تمكين "الحصول على آخر التحديثات بمجرد توفرها" والمتابعة إلى التحقق من وجود تحديثات.

أماكن التوافر وسيكون لمعاينة Copilot في نظام التشغيل Windows 10 إصدار عالمي تدريجي، يستهدف أسواقًا محددة في البداية، تشكل أمريكا الشمالية، إلى جانب أجزاء من آسيا وأمريكا الجنوبية، المناطق الأساسية التي ستتوفر فيها معاينات Copilot في Windows.

بالنسبة لأولئك المهتمين باستكشاف Copilot على Windows 10، الإصدار 22H2 اليوم، يتم منح الوصول من خلال قناة Release Preview في برنامج Windows Insider for Business.

كيفية استخدام Microsoft Copliot لبدء استخدام برنامج Copilot، يحتاج المستخدمون إلى النقر فوق أيقونة Copilot الموجودة على شريط المهام، ويفتح هذا الإجراء نافذة دردشة، مما يمكّن المستخدمين من إدخال الاستعلامات أو الطلبات.

ويستجيب Copilot من خلال تقديم المعلومات أو الاقتراحات ذات الصلة التي تتماشى مع أهداف الموظفين، وعلاوة على ذلك، يتوفر للمستخدمين خيار التفاعل مع Copilot باستخدام الأوامر الصوتية من خلال النقر على أيقونة الميكروفون داخل نافذة الدردشة، وتهدف هذه الواجهة إلى تحسين تجربة المستخدم والإنتاجية داخل بيئة Windows 10.