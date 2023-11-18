شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن أدوات تحرير الصور والفيديو بالذكاء الاصطناعى من فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ميتا أدوات تحرير الفيديو الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، Emu Edit وEmu Video ، وتمكن هذه الميزات المستخدمين من اختبار مهاراتهم فى تحرير الفيديو، وفقا لتقرير indiatoday .

فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg مؤخرًا أن فيس بوك وإنستجرام سيمنحان المستخدمين الفرصة لاختبار مهاراتهم فى تحرير الفيديو وتوليد الأفكار، وأعلنت ميتا مؤخرًا عن إمكانات جديدة مبنية على Emu، وهو نموذجها الأساسى لتوليد الصور، والذى سيكون متاحًا للمستخدمين قريبًا.

Emu Edit وEmu Video أول ما يصل هو Emu Edit، وهي أداة تتيح لك "تعديل الصور بدقة بناءً على مدخلات النص"، وهذا يعنى أنه يمكنك ببساطة كتابة وصف لما تريد تغييره فى صورتك، وسيقوم برنامج Emu Edit بعمله السحرى لتحقيق ذلك.

على سبيل المثال، إذا كنت تريد أن تجعل عيون قطتك تتألق أو تعطي صورة الشاطئ الخاصة بك غروبًا أكثر حيوية، فما عليك سوى إخبار Emu Edit، وسوف تتولى الباقي.

ويعد أحد الأشياء التي تميز Emu Edit عن الآخرين هو أنك لن تضطر إلى تحديد المنطقة التي تريد تغييرها يدويًا في الفيديو، وإن مجرد الكتابة لتحديد هوية قطة في الموجه يكفي، وستكون أداة الذكاء الاصطناعي قادرة على اكتشاف القطة في الفيديو.

أداة Emu Video

بعد ذلك، لدينا Emu Video، الذي لديه القدرة على إحداث ثورة في صناعة الفيديو، باستخدام هذه الميزة، ستتمكن من إنشاء مقاطع فيديو من المطالبات النصية أو الصور المرجعية أو حتى مزيج من الاثنين معًا، لذا، إذا كنت تحلم دائمًا بأن تركب قطتك لوح التزلج أو يرقص كلبك على أغنيتك المفضلة، فإن Emu Video هو صديقك المفضل الجديد.



متى ستصل أدوات الذكاء الاصطناعي هذه؟ متى ستصل أدوات الذكاء الاصطناعي هذه؟

على الرغم من أن ميتا لم تعلن عن تاريخ إصدار محدد حتى الآن، إلا أنها تعمل على دمج هذه الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في فيسبوك وانستجرام ، لذلك يمكننا أن نتوقع رؤيتها قريبًا.