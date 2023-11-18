تكنولوجيا: هواتف Oppo و OnePlus و Realme تحصل على دعم Phone Link

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم عقد مؤتمر مطوري شركة Oppo في الأيام الماضية، وكان أحد الإعلانات النهائية هو دعم Phone Link و Link to Windows.

كانت هذه الميزة متاحة سابقًا فقط لأجهزة معينة من Samsung و Honor، بالإضافة إلى Surface Duo. وأكدت مايكروسوفت أن بعض الأجهزة من سلسلة OnePlus و Oppo Find و Oppo Reno وRealme ستنضم إليها.

يعد Phone Link تطبيق يمكن تنزيله من متجر Google Play، وهو يسمح لمستخدمي الهواتف الذكية بربط أجهزتهم، وعرض الرسائل والرد عليها، وتلقي الإشعارات، والتنقل في بعض التطبيقات، وسحب الملفات وإفلاتها بين الحاسب والهاتف الذكي.

يوجد أيضًا تطبيق مماثل يسمى Link to Windows، والذي يجب تثبيته على جهاز الحاسب وهو يعمل بنظام Windows 10/11، ومنذ ذلك الحين، أصبح توصيل كلا الجهازين سهلًا ومباشرًا نسبيًا.

من الجدير بالذكر أن الأجهزة التي تعمل بنظام ColorOS 14 فقط هي التي ستكون قادرة على الاتصال. سيتم الانضمام إليهم بواسطة هواتف OxygenOS 14 و Realme UI 5.0 بمجرد إطلاق العلامات التجارية المستقلة تمامًا OnePlus و Realme لأجهزتها الرئيسية.

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