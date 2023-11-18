شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات Apple وDisney وIBM ستوقف إعلاناتها على X بسبب تغريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركات Apple وDisney وIBM أنها ستوقف إعلاناتها على X بعد تغريدة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للمنصة، بعد وصفها بأنها معادية للسامية، حيث ستوقف شركة Apple جميع إعلاناتها مؤقتًا على موقع X، بعد يومين من قيام المالك Elon Musk بتغريد موافقته على منشور معادٍ للسامية، وأصدرت سلسلة من شركات التكنولوجيا والإعلام الكبرى الأخرى، من IBM إلى Disney، قرارات مماثلة.

ووفقا لما ذكرته "the guardian"، ظهرت إعلانات شركة أبل بجانب تغريدات تمدح أدولف هتلر والنازيين، وفقا لتقرير صدر في وقت سابق من الأسبوع، وقال استوديو الأفلام Lionsgate إنه سيوقف أيضًا الإعلانات على X مؤقتًا، كما فعلت Warner Bros وParamount وSony Pictures وComcast/NBCUniversal، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

اتخذت شركة IBM خطوة مماثلة في الليلة السابقة، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ديزني ستوقف الإنفاق مؤقتًا على منصة التواصل الاجتماعي أيضًا.

وكان كتب الرئيس التنفيذي الملياردير لشركتي Tesla وSpaceX في تغريدة يوم الأربعاء على منشور يتهم اليهود بكراهية الأشخاص البيض ، "إنها الحقيقة الفعلية".

وأدان البيت الأبيض تصريحات ماسك، ووصفها بأنها “بغيضة”، ودعا ائتلاف يضم أكثر من 150 حاخامًا شركات آبل وديزني وأمازون وأوراكل وغيرها إلى التوقف عن الإعلان على الشبكة الاجتماعية ردًا على تغريدات ماسك.

كانت شركة أبل واحدة من أكبر المعلنين على الشبكة الاجتماعية، حيث أنفقت ما يصل إلى 100 مليون دولار سنويًا هناك اعتبارًا من نوفمبر 2022 عندما اشتراها ماسك.

وقالت الشركة إنها أوقفت في الغالب الإعلان على X في ديسمبر 2022، على الرغم من أن بيانات تحليلات الإعلانات تحكي قصة مالية مختلفة، ومنذ ذلك الحين، كانت أعمال تويتر في حالة سقوط حر، مع هروب المعلنين، وانخفاض أعداد المستخدمين، وتراجع عدد الموظفين إلى أقل من 50% من مستويات ما قبل ماسك.

دخل ماسك في معركة مع شركة آبل في ديسمبر 2022، حيث خفضت الشركة إعلاناتها، وتساءل عبر الإنترنت عما إذا كان الرئيس التنفيذي تيم كوك وموظفيه "يكرهون حرية التعبير في أمريكا"، ودعا كوك " ماسك " وقتها إلى المقر الرئيسي لشركة أبل بعد فترة وجيزة، وبدا أن الاثنين قد توصلا إلى حل.

أعلنت شركة IBM، وهي أيضًا واحدة من أكبر المعلنين عن X، أنها ستتوقف عن الإعلان يوم X الخميس، حيث اتخذت الشركة هذا القرار ردًا على تقرير صادر عن هيئة المراقبة الليبرالية Media Matters والذي وجد أن إعلانات IBM وApple تعمل جنبًا إلى جنب مع خطاب الكراهية، وردًا على ذلك، وصف ماسك شركة Media Matters بأنها "منظمة شريرة".

وقال متحدث باسم الشركة لصحيفة الجارديان: "لا تتسامح شركة IBM مطلقًا مع خطاب الكراهية والتمييز، وقد قمنا على الفور بتعليق جميع الإعلانات على X بينما نقوم بالتحقيق في هذا الوضع غير المقبول تمامًا".

حاولت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة X ورئيسة مبيعات الإعلانات السابقة في NBC Universal، السيطرة على الأضرار التي لحقت برئيسها، فكتبت: "كانت وجهة نظر X دائمًا واضحة جدًا وهي أن التمييز من جانب الجميع يجب أن يتوقف في جميع المجالات"، لكنها لم تستخدم اسم " ماسك " ولم تذكر تغريداته.