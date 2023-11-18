شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تجرى اختبار الإطلاق الثانى لمركبتى Starship وSuper Heavy بعد منحها الترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الرحلة التجريبية الثانية لصاروخ ستارشيب التابع لشركة سبيس إكس على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إنها "أعطت ترخيصًا للإطلاق الثاني لمركبة SpaceX Starship Super Heavy".

وقررت إدارة الطيران الفيدرالية أن SpaceX استوفت جميع متطلبات السلامة والبيئة والسياسات والمسؤولية المالية، وفقا لتقرير theverge.

وكانت شركة SpaceX تستهدف في الأصل يوم 17 نوفمبر لإجراء الاختبار، ولكن وفقًا لما نشره Elon Musk، فقد تم تأجيله حتى اليوم 18 نوفمبر، وقد تم تأجيل الإطلاق في البداية بعد التحقيق في أول اختبار إطلاق مداري لمركبة Starship وSuper Heavy في أبريل، والتي اشتعلت فيها النيران وأطلقت صواعق للتدمير الذاتي بعد حوالي أربع دقائق من رحلتها.

وقالت SpaceX في تقرير صدر في سبتمبر إن تسرب الوقود الدافع من معزز Super Heavy كان وراء الفشل، حيث "تم قطع الاتصال بكمبيوتر الرحلة الأساسي للمركبة".

وحددت إدارة الطيران الفيدرالية 63 إجراءً يتعين على SpaceX تنفيذها على المركبة الفضائية وفي موقع الإطلاق قبل القيام بمحاولات أخرى، وتم انتقاد الأضرار التي لحقت بالمنطقة المحيطة من قبل نشطاء البيئة والسكان المحليين بالقرب من منشأة Starbase في بوكا تشيكا، تكساس، حيث من المعروف أن الحطام الناجم عن الانفجار أصاب مركبة واحدة على الأقل.

وللإطلاق مرة أخرى، كانت شركة SpaceX بحاجة إلى الحصول على تعديل ترخيص من إدارة الطيران الفيدرالية يغطي "جميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالسلامة والبيئة وغيرها من المتطلبات التنظيمية المعمول بها".

وتقول SpaceX إن هذه الرحلة الثانية "ستظهر لأول مرة نظام فصل على المرحلة الساخنة ونظام إلكتروني جديد للتحكم في الدفع (TVC) لمحركات Super Heavy Raptor، بالإضافة إلى تعزيزات لأساس الوسادة وحارف لهب فولاذي مبرد بالماء، من بين العديد من المحركات"، تحسينات أخرى."