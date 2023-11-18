تكنولوجيا: تسريبات عن هاتف Samsung Galaxy A25 تكشف عن الصور والمواصفات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy A25 قريبًا، ولقد ظهر الهاتف الذكي في صور مسربة مرة أخرى على موقع MySmartPrice، حيث تم الكشف عنه بثلاثة ألوان، بالاضافة إلى المواصفات الرئيسية.

إذا كانت المعلومات صحيحة، فسيأتي هاتف A25 مع معالج Exynos 1280 وذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت. وسيتم تصميم الهاتف مع شاشة Super AMOLED Infinity-U بحجم 6.5 بوصة، مما يعني أن الكاميرا الأمامية ستكون موضوعة على شكل قطرة ماء.

ستتمتع الشاشة بدقة Full HD+ وستدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وأقصى سطوع يصل إلى 1000 نتس في المتر المربع.

ومن الخلف، ستكون هناك كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. ويعد هذا أفضل من إعداد الكاميرا الموجود على هاتف Galaxy A24. في حين أن الكاميرا الامامية ستأتي بدقة 13 ميجابكسل.

وتستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy A25 مع حماية Samsung Knox و Samsung Pay، وقد يكون هناك أربع سنوات من تحديثات نظام التشغيل وخمس سنوات من تحديثات البرامج.

من المفترض أن يأتي الهاتف في أوائل عام 2024 ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 25 واط. وسيأتي الهاتف بوزن 197 جرامًا.

يظل السعر والتوافر امر مجهول، ومن المحتمل أن يتم الكشف عنهما عند الإطلاق.

المصدر

اعلان





