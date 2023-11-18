تكنولوجيا: إطلاق ساعة Fire-Boltt Royale في الهند مع سعة تخزينية تبلغ 4 جيجابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Fire-Boltt إضافة جديدة إلى سلسلة Luxe، وهي الساعة الذكية Fire-Boltt Royale. وتقدم هذه الساعة أفضل ما في الكونين بتصميم أنيق متميز وميزات تتبع الصحة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي أيضًا على مساحة تخزين أصلية لتخزين الموسيقى.

تتميز Fire-Boltt Royale بهيكل معدني بالكامل، وتحتوي على قرص دائري مع تاج دوار وزرين إضافيين. كما تتميز الساعة الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.43 بوصة ودقة 466 × 466 بكسل. كما انها توفر وضع العرض الدائم ونسبة سطوع تصل إلى 750 نتس.

وعلى صعيد الصحة واللياقة البدنية، تم تجهيز Fire-Boltt Royale بمستشعر لمعدل ضربات القلب، وجهاز مراقبة الاكسجين والدم، ومتتبع النوم.

كما انها تدعم اكثر من 300 نشاط رياضي، وتأتي مع وضع تجريب الواقع الافتراضي. وتوفر الساعة الذكية أيضًا تذكيرات لشرب المياه.

علاوةً على ذلك، تتميز Fire-Boltt Royale بسعة تخزين داخلية تبلغ 4 جيجابايت لتخزين الأغاني على الساعة الذكية. كما انها تحتوي على مكبر صوت وميكروفون مدمجين لإجراء مكالمات بلوتوث بدون استخدام اليدين.

تحتوي الساعة الذكية على ميزات مريحة مثل ساعة التوقف والآلة الحاسبة والتحكم في الكاميرا والموسيقى والإشعارات وتحديثات الطقس والمزيد. ويستمد الجهاز طاقته من وحدة بطارية بسعة 380 مللي أمبير.

تأتي Fire-Boltt Royale بسعر قدره 4999 روبية ويتم تقديمها باللون الذهبي والوردي والأسود والأزرق والفضي.

يمكن شراء الساعة الذكية من أمازون والموقع الإلكتروني للعلامة التجارية اعتبارًا من 25 نوفمبر.

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