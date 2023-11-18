شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنضم لمنصتى ميتا وتيك توك لمواجهة "حارس البوابة" فى الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت شركة أبل دعوى قضائية تطعن فيها على القرارات التي اتخذتها المفوضية الأوروبية بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، حسبما ذكرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في منشور على موقع X، وينضم صانع أيفون إلى Meta وTikTok في الاستئناف ضد حالة "حارس البوابة".

في سبتمبر، صنفت المفوضية الأوروبية ستة من عمالقة التكنولوجيا ــ الشركة الأم لجوجل ألفابيت، وأمازون، وأبل، وبايت دانس، وميتا، ومايكروسوفت ــ كحراس بوابة تحت سلطة الوصول المباشر بهدف منح المستخدمين حرية استخدام أي خدمة يريدونها على أجهزتهم.

وبموجب التشريع الجديد، قام الاتحاد الأوروبي بإدراج 22 خدمة تديرها شركات التكنولوجيا العملاقة هذه في القائمة المختصرة وجعلها ملزمة بضمان تفاعل تطبيقاتها مع تطبيقات المنافسين، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل التحدي القانوني لشركة أبل، ومع ذلك، ذكر تقرير الأسبوع الماضي أن الشركة ستتحدى إدراج متجر التطبيقات الخاص بها في قائمة حراس البوابة.

وتقع متاجر تطبيقات أبل وSafari وiOS ضمن نطاق القانون الجديد، وفتحت المفوضية تحقيقًا في السوق لإجراء مزيد من التقييم حول ما إذا كان ينبغي تعيين iPadOS وiMessage من أبل كحارس بوابة، اما حالة نزاع Meta وTikTok، يأتي هذا التطوير بعد وقت قصير من تقديم Meta وTikTok لاستئنافات تعترض على قرار اللجنة بضم خدماتهما.

وفي حين أن Meta لم تتحدى إدراج فيس بوك أو Whatsapp أو Instagram، إلا أن شركة التواصل الاجتماعي لم توافق على قرار المفوضية بتعيين خدمات Messenger وMarketplace الخاصة بها ضمن DMA.

وأعلنت شركات مايكروسوفت وجوجل وأمازون أنها لن تتحدى تسمياتها، وتمتلك Google أكبر عدد من الخدمات المُصنفة على أنها "حراس البوابة"، وتشمل هذه التطبيقات خرائط Google، وGoogle Play، وGoogle Shopping، وإعلانات Google، وAndroid، وChrome، وYouTube، وبحث Google.

تشمل خدمات مايكروسوفت LinkedIn وWindows PC OS، وتشمل خدمة Amazon Amazon Marketplace وAmazon Ads، وتحقق المفوضية فيما إذا كانت خدمات Bing وEdge وMicrosoft Advertising تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات للانضمام إلى الخدمات الأخرى بصفتها "حارس البوابة".