تكنولوجيا: إقالة رئيس شركة ChatGPT: القصة فى 10 نقاط

القاهرة - سامية سيد - أحدث قرار مجلس إدارة شركة OpenAI صاحبة ChatGPT، إقالة سام ألتمان الرئيس التنفيذي للشركة، وتعيين ميرا موراتي خلفا له، صدمة في جميع أنحاء صناعة التكنولوجيا، حيث أعلن جريج بروكمان، المؤسس المشارك ورئيس "أوبن إيه أي"، استقالته من منصبه عبر حسابه الخاص على شبكة "إكس" تويتر سابقًا، وسط توقعات مغادرة عدد من المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى من الشركة.

وأعلنت شركة OpenAI في منشور على مدونتها عن التحول في قيادتها، حيث زعمت الشركة بأن ألتمان ترك OpenAI لأن مجلس الإدارة راجع أفعاله ووجد أنه لم يكن دائمًا منفتحًا وصادقًا عند التحدث إليهم، ما جعل من الصعب على مجلس الإدارة القيام بعمله بشكل جيد، ونتيجة لذلك، لم يعودوا يعتقدون أنه الشخص المناسب لمواصلة قيادة "أوبن إيه أي".

إليكم القصة في 10 نقاط

- أبقت شركة OpenAI التغيير في الإدارة هادئًا للغاية، لدرجة أن بعض الموظفين لم يعرفوا عنه إلا بعد قراءة الأخبار الصباحية أو مدونة الشركة، وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، عقدت الشركة اجتماعًا طارئًا أمس الجمعة للحديث عن مغادرة ألتمان وعدد قليل من المديرين التنفيذيين الآخرين.

- اتهم مجلس إدارة OpenAI ألتمان بعدم "الصراحة في التواصل معهم"، ولم يذكر مجلس الإدارة على وجه التحديد ما تم إخفاءه عنهم، وجاءت هذه المزاعم بعد أيام من مؤتمر DevDey حيث ألقى ألتمان الكلمة الرئيسية.

- خلال هذا الحدث، كشفت OpenAI عن مجموعة من التحديثات الجديدة المهمة، تهدف إلى التنافس مع عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وجوجل، كما ألقى ألتمان كلمة في مؤتمر التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ يوم الخميس الماضي.

- إلى جانب ألتمان، أعلنت شركة OpenAI أيضًا عن خروج جريج بروكمان، المؤسس المشارك للشركة، إلا أنها أوضحت أن بروكمان سيتنحى عن منصبه كرئيس لمجلس الإدارة وسيظل في منصبه في الشركة، ويقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي، وقد أكد بروكمان نفس الشيء على إكس.

وانتقل "بروكمان" أيضًا إلى تويتر ليعلن خروجه، ومع ذلك فقد أدلى ببعض الادعاءات الصادمة حول كيفية طردهم من قبل مجلس الإدارة، وأعرب عن أنه وألتمان لم يتوقعا حدوث ذلك وأنهما مصدومان للغاية من كيفية حدوث الأمور.

- كشف بروكمان أن ألتمان تلقى مساء الجمعة رسالة نصية من إيليا، وهو أحد مؤسسي الشركة للتحدث ظهرًا، ثم طُلب من سام الانضمام إلى Google Meet مع مجلس الإدارة بأكمله ولكن جريج بروكمان لم يكن عضوًا جزء من الاجتماع، وخلال الاجتماع، أبلغ إيليا ألتمان أنه سيتم فصله وأن الأخبار ستنشر قريبًا جدًا.

- بعد ساعتين من إبلاغ ألتمان بطرده من الشركة، تلقى بروكمان أيضًا رسالة مماثلة، أخبره إليليا أنه سيتم عزله من مجلس الإدارة (لكنه كان حيويًا للشركة وسيحتفظ بدوره) وأن سام قد تم فصله، في نفس الوقت تقريبًا، نشرت OpenAI منشورًا على مدونة.

- زعمت الصحفية الشهيرة كارا سويشر أن سام ألتمان وجريج بروكمان قد يتخذان بعض الإجراءات، ربما من خلال الإعلان عن شركة جديدة تدعمها شخصيات مؤثرة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)، بالإضافة إلى ذلك اقترحت إمكانية رفع دعوى قضائية ضد مجلس إدارة OpenAI، ما لم يتمكن مجلس الإدارة من تقديم أدلة واضحة لدعم أفعالهم أو قراراتهم.

- رغم إقالة ألتمان لا تزال مايكروسوفت، التي استثمرت المليارات في الشركة، غير منزعجة من الأمر وستواصل شراكتها مع الشركة، ونقل موقع ذا فيرج، عن المتحدث باسم الشركة فرانك شو قوله: "لدينا شراكة طويلة الأمد مع OpenAI وتظل مايكروسوفت ملتزمة تجاه إيليا وفريقهم بينما نقدم هذا العصر التالي من الذكاء الاصطناعي لعملائنا."

- أعرب ألتمان عن خيبة أمله بسبب خروجه المفاجئ من الشركة، ووصف رحلته في OpenAI بأنها "تحويلية"، لكنه عبر عن كيف كان يومه غريبًا بعد هذا القرار، وقال إنه شعر وكأنه يقرأ تأبينه (خطاب أو قطعة كتابية تشيد بشخص توفي مؤخرًا) بينما كان لا يزال على قيد الحياة، "أحبكم جميعًا.

وأضاف "اليوم كانت تجربة غريبة بعدة طرق، لكن الأمر غير المتوقع هو أن الأمر كان أشبه بقراءة تأبينك وأنت لا تزال على قيد الحياة".

- لعب ألتمان دورًا رئيسيًا في تأسيس الشركة في عام 2015، والتي تم تأسيسها كمنظمة غير ربحية بتمويل ضخم قدره مليار دولار من مؤيدين معروفين مثل إيلون ماسك، وبيتر ثيل، وريد هوفمان، الذين شارك في تأسيس LinkedIn، وكان ألتمان وماسك رئيسين مشاركين، بهدف دفع الذكاء الرقمي إلى الأمام بطريقة من شأنها أن تساعد البشرية جمعاء، دون التركيز على كسب المال.