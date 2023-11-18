شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انفجار بصاروخ SpaceX ينهى الاختبار الثانى لمرحلة مركبة Starship والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُطلق صاروخ ستارشيب في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة المتحدة من تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن شركة SpaceX أكدت فقدانه، حيث فُقد صاروخ SpaceX الضخم الجديد التابع لشركة Elon Musk، والذي يحمل اسم Starship، بعد إطلاقه من الولايات المتحدة.

وانفجر معزز الصاروخ الثقيل للغاية بعد وقت قصير من الإقلاع وظل الصاروخ سليما لفترة قصيرة قبل أن يؤكد المهندسون اختفائه أيضا، فبعد دقائق قليلة من الإطلاق والانفصال المخطط له في "المرحلة الساخنة"، انفجر المعزز الثقيل للغاية بدلاً من مواصلة الهبوط المخطط له والهبوط على الماء، لكن المركبة الفضائية نفسها استمرت في الفضاء، وبعد دقائق، قال فريق سبيس إكس إنه لم يتلق أي إشارة من المعزز وأنهم ربما فقدوا السفينة، وفقا لتقرير theverge.

وبعد هذه المسافة من رحلتها، من المحتمل أن المركبة لم تعد في نطاق المحطات الأرضية، ولكن يبدو أن نظام إنهاء الرحلة الخاص بالمركبة قد تم تشغيله بعد وقت قصير من إيقاف تشغيل محركات رابتور.

وتمثل هذه محاولة الإطلاق الثانية للصاروخ الذي يبلغ طوله 397 قدمًا، والذي يستخدم نظامًا من مرحلتين يفصل بينهما بضع دقائق من الإطلاق، حيث يهدف الصاروخ إلى التراجع.

وعلى الرغم من أنه كان من المقرر أصلاً إطلاق Starship في 17 نوفمبر، إلا أن SpaceX قامت بتأخير الرحلة لاستبدال مشغل الزعانف الشبكية ، وهو مكون يساعد في توجيه معزز Super Heavy إلى وجهته.

لقد جعل اختبار الإطلاق هذا أبعد بكثير من المحاولة السابقة، وانتهت أول رحلة تجريبية لمركبة ستارشيب في أبريل بالفشل، و اشتعلت النيران في الصاروخ بعد وقت قصير من إطلاقه وأطلق صواعق لتدمير نفسه.

وحينها ألقت شركة SpaceX باللوم في الفشل على تسرب الوقود الدفعي من معزز Super Heavy، قائلة إنه "تم قطع الاتصال بكمبيوتر الرحلة الأساسي للمركبة"، ولم تتمكن الشركة من إجراء عملية إطلاق أخرى حتى تعالج الإجراءات التصحيحية الـ 63 التي اتخذتها إدارة الطيران الفيدرالية .