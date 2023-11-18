شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. فشل إطلاق أكبر صاروخ في تاريخ الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فشلت المحاولة الثانية لإطلاق صاروخ الفضاء "ستارشيب"، أكبر صاروخ جرى بناؤه في تاريخ الفضاء.

وانفجرت كلتا المرحلتين الصاروخيتين لمركبة الفضاء غير المأهولة بعد وقت قصير من إطلاق المركبة اليوم السبت من محطة الفضاء في ولاية تكساس الأمريكية.

شركة سبيس إكس

جاء ذلك حسبما ذكر معلقون على البث المباشر لشركة الفضاء "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

تجدر الإشارة إلى أن محاولة الإطلاق الأولى لـ "ستارشيب" فشلت في أبريل الماضي، إذ انفجر الصاروخ بعد فترة قصيرة من الإطلاق.