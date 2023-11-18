شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يريد موقعًا آمنًا لشهادته فى معركة حضانة طفله مع جرايمز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول إيلون ماسك وجرايمز الوصول إلى اتفاق حول أين ومتى يجب أن يظهر للإدلاء بشهادته في معركة حضانة الأطفال، حيث يطلب فريق الملياردير عقدها في مكان آمن، وفقًا لوثائق المحكمة التي حصل عليها موقع Insider.

ورفع ماسك، الذي لديه ثلاثة أطفال من جرايمز، دعوى قضائية ضد المغنية في تكساس في سبتمبر الماضي من أجل "إقامة علاقة بين الوالد والطفل"، وعارضته جرايمز في كاليفورنيا بعد أسابيع سعيًا للحصول على حضانة الأطفال، وأخبر قاضيًا في تكساس في أكتوبر أن ماسك كانت له حضانة ابنها X Æ A-Xii البالغ من العمر ثلاث سنوات، رغم اعتراضها.

أشارت الطلبات المقدمة في قضية تكساس هذا الأسبوع إلى أن محامي الزوجين السابقين يحاولون تحديد متى سيجلس "ماسك" للحصول على شهادة مسجلة بالفيديو في القضية.

وقالت الوثائق إن محامي جرايمز اقترحوا عليه أن يأتي إلى مكتبهم للشهادة، لكن محامي ماسك اعترضوا على ذلك، وطلبوا أن يتم الأمر في "مكان آمن في أوستن، تكساس"، والذي سيتم الكشف عنه بشكل خاص لمحامي جرايمز.

قال اثنان من المحامين ذوي الخبرة في قضايا قانون الأسرة المعقدة ذات القيمة العالية، إنه ليس من غير المعتاد أن يطلب شخص مثل ماسك موقعًا آمنًا لشهادته.

قال بيتر والزر وكريستوفر ميلشر، إن " ماسك " على الأرجح كان لديه مخاوف أمنية بشأن القيام بالشهادة في مكتب محاماة حيث من المفترض أن يأتي أي شخص اكتشف الأمر.

لا يبدو أيضًا أن محامي جرايمز وماسك يتفقون على موعد للشهادة، حيث يقول محامو ماسك إنه كان لديه تعارض في التاريخ في ديسمبر الذي اقترحه محاموها.

وقالت العريضة إن المحامين حاولوا التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضايا قبل اللجوء إلى المحكمة، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

نظرًا لوجود دعاوى قضائية متنافسة في تكساس وكاليفورنيا فيما يتعلق بأطفال ماسك وجرايمز، فقد أخبر المحامون موقع Insider سابقًا أن الخطوة الأولى في القضية ستكون على الأرجح تحديد الولاية القضائية التي يجب أن تستمر فيها القضية فعليًا.

وهذا يعني أن جرايمز وماسك قد يقضيان أشهرًا في محاولة إثبات الحالة التي يعيش فيها أطفالهما بالفعل.