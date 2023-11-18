شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح تحديثًا تجريبيًا يسمح بمشاركة ملصقات فى القنوات مع المتابعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح تطبيق واتساب تحديثًا تجريبيًا جديدًا يسمح لمسئولي القنوات بمشاركة الملصقات مع متابعيهم، ومن خلال مشاركة لقطة شاشة للميزة، يشير تقرير WABetaInfo إلى أن الميزة محدودة حاليًا ومتاحة لبعض مختبري النسخة التجريبية فقط.

من المفترض أن يتم طرحه للمستخدمين الآخرين في الأيام المقبلة، ولا يسمح التحديث بالملصقات الثابتة فحسب، بل يسمح أيضًا بإرسال ملصقات متحركة وديناميكية، وفقا لتقرير gadgets 360.

وتم طرح قنوات واتساب في 150 دولة، بما في ذلك الهند في وقت سابق من هذا العام في سبتمبر ، وهذه القنوات مثل Instagram Broadcast، هي أدوات بث أحادية الاتجاه يمكن لبعض المستخدمين مشاركة التحديثات مع عدد كبير من مستخدمي واتساب .

ويمكن لمالكي القناة فقط إرسال رسالة على القنوات، بينما يمكن للمستخدمين الآخرين الرد على هذه الرسائل، كما يمكنك البحث في الدليل للعثور على قناة أنشأها أي من المشاهير أو الأعمال التجارية أو منشئي المحتوى، ويقال إن القنوات ستكون قادرة على الوصول إلى ملصقات واتساب.

وللتحقق مما إذا كان لديك إمكانية الوصول إلى مشاركة الملصقات على القنوات حتى الآن، تأكد من تحديث إصدار واتساب التجريبي إلى الإصدار الأحدث، وانتقل إلى علامة تبويب القناة الخاصة بك واسحب لوحة المفاتيح لأعلى، إذا ظهر خيار الملصقات بجانب لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية، فيمكنك الوصول إلى هذه الميزة.

ويضيف التقرير أن الميزة سيتم طرحها في النهاية لمزيد من مختبري النسخة التجريبية في الأسابيع القليلة المقبلة، ومع ذلك يشير تقرير Indian Express إلى أنه متاح لجميع مستخدمي قنوات واتساب.

تجاوزت قنوات واتساب 500 مليون مستخدم نشط شهريًا خلال الأسابيع السبعة الأولى، وفقًا لرسالة القنوات التي أرسلها الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg، ويتم العثور على قنوات واتساب في علامة التبويب "التحديثات" كما هو موضح في الهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS وAndroid، إلى جانب تحديثات حالة WhatsApp.

ولا تتمتع الرسائل الموجودة في قنوات WhatsApp بحماية التشفير الشامل، يمكن لمالكي القناة فقط نشر التحديثات والرسائل، بينما يمكن لأعضاء القناة أو المتابعين التفاعل مع تلك الرسائل. تكون جميع الرسائل مرئية في القناة لمدة 30 يومًا فقط منذ وقت مشاركتها لأول مرة.

ما هى قنوات واتساب: تعمل القنوات كمنصة للبث في اتجاه واحد، مما يمكّن المسؤولين من إرسال الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي، وتعمل الشركة بنشاط على إنشاء دليل قابل للبحث لمساعدة المستخدمين في العثور على القنوات التي تتوافق مع اهتماماتهم.

وضمن هذا الدليل، يمكن للمستخدمين تصفح القنوات المرتبطة بهواياتهم وفرقهم الرياضية والتحديثات من السلطات المحلية ومواضيع أخرى متنوعة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار الانضمام إلى قنوات WhatsApp من خلال النقر على روابط الدعوة المشتركة في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو المنشورة عبر الإنترنت