شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يلتهم صانعه.. صاحب ChatGPT بعد إقالته: كأننى أقرأ خبر وفاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق سام ألتمان، على إقالته من منصب الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، حيث سحب مجلس الإدارة ثقته، أن معرفته الخبر كأن بمثابة قراءة خبر وفاته.

ووفقًا لما ذكره موقع "India today"، أعرب ألتمان عن خيبة أمله بسبب خروجه المفاجئ من الشركة، حيث وصف رحلته في OpenAI الشركة المصنعة لـ"ChatGPT"، بأنها "تحويلية"، لكنه عبر عن كيف كان يومه غريبًا.

قال إنه شعر وكأنه يقرأ تأبينه، بينما كان لا يزال على قيد الحياة، مضيفا "أحبكم جميعاً.. اليوم كانت تجربة غريبة بعدة طرق.. لكن الأمر غير المتوقع هو أن الأمر كان أشبه بقراءة تأبينك وأنت لا تزال على قيد الحياة لكن تدفق الحب أمر رائع".

ونشر ألتمان على X، "لقد أحببت الوقت الذي أمضيته في Open AI، لقد كان بمثابة تحول بالنسبة لي شخصيًا، وآمل أن يكون للعالم بعض الشيء.. والأهم من ذلك كله أنني أحببت العمل مع هؤلاء الأشخاص الموهوبين،" مضيفا "سيكون لدي المزيد لأقوله حول ما هو التالي لاحقًا ".

وكان أعلن مجلس إدارة Open AI أنهم لم يعد لديهم "الثقة" في قدرة ألتمان على قيادة الشركة، قائلين إن الرئيس التنفيذي للشركة "لم يكن صريحًا باستمرار في اتصالاته".