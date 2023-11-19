شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن مميزات الذكاء الاصطناعى الجديدة لمشتركى YouTube Premium والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت يوتيوب عن ميزات جديدة لمستخدمى YouTube Premium وأبرزها الاستمرار في مشاهدة مقاطع الفيديو عند تبديل الأجهزة بما في ذلك أجهزة التلفزيون الذكية والأجهزة اللوحية، وفقًا لتقرير gadgets 360.

ويزعم موقع يوتيوب أن لديه 80 مليون مستخدم للتجربة المدفوعة والمجانية المميزة حول العالم، وأعلنت الشركة المملوكة لشركة جوجل عن ميزات جديدة لمستخدمي Premium، حيث سيتمكن الآن مستخدمو يوتيوب عبر الأنظمة الأساسية، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية والأجهزة اللوحية، من الاستمتاع بمقاطع الفيديو بجودة صورة أعلى، وبعض الميزات المقدمة مدعومة أيضًا بالذكاء الاصطناعي.

وفى منشور بالمدونة، أكد موقع YouTube أن مستخدمي Premium يمكنهم الآن بث نسخة معدل بت محسّنة من مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل على المزيد من الأنظمة الأساسية .

وتم تقديم هذه الميزة في البداية لمستخدمي iOS فقط، وهي متاحة الآن لمستخدمي Android، ويمكن للمشتركين المميزين أيضًا بث مقاطع فيديو بهذه الجودة على أجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة Android الأخرى مثل الأجهزة اللوحية، كما يمكن تمكين ميزة معدل البت العالي بدقة 1080 بكسل من خيار قائمة الجودة .

ويؤدى معدل البت الأعلى إلى تجربة مشاهدة ذات جودة أعلى من خلال تقديم المزيد من المعلومات لكل بكسل مما يؤدي إلى صور أكثر وضوحًا مع مزيد من التفاصيل.

وتشير جوجل إلى أن مقاطع الفيديو التي تم إرسالها بدقة 1080 بكسل لا يمكن أن تكون مؤهلة إلا للحصول على معدل بت محسّن، ولن تدعم مقاطع الفيديو التي يتم تحميلها بدقة أعلى أو أقل من 1080 بكسل وأحداث البث المباشر وYouTube Shorts ميزة 1080 بكسل المميزة.

وفى الوقت نفسه، أطلق يوتيوب أيضًا ميزة Conversation AI، والتي يمكنها التوصية بمقاطع فيديو مشابهة لتلك التي تشاهدها أو أي شيء آخر متعلق ببحثك إذا طلب منك ذلك، ويمكن لروبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي أيضًا الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالفيديو، ووفقًا للشركة يمكنك الوصول إلى الأداة من خلال الضغط على زر السؤال، ومع ذلك، فإن هذه الميزة متاحة حاليًا فقط لمستخدمي Android في الولايات المتحدة.

ويمكنك أيضًا أن تطلب من برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي تلخيص التعليقات المطولة في فقرة أصغر ذات موضوعات مميزة ومحددة، ويقترح يوتيوب أنه يمكن لمنشئي المحتوى استخدام هذه الميزة لجمع الأفكار لمحتواهم المستقبلي.

وعند تبديل الأجهزة، يمكن لمستخدمي Premium الآن مواصلة مشاهدة مقطع فيديو من حيث توقفوا على جهاز آخر بنفس الحساب، على سبيل المثال، يمكنك متابعة نفس الفيديو على YouTube إذا توقفت عن مشاهدته على هاتفك وتشغيله على جهاز التلفزيون.

وسيشير يوتيوب إلى الفيديو بالتسمية " متابعة المشاهدة"، و في وقت سابق كانت هذه الميزة متاحة فقط للمستخدمين الذين يقومون بالتبديل بين الهواتف والويب، والآن يمكن الاستمتاع بها عبر جميع المنصات.

ويمكن الآن للمشتركين المميزين على المدى الطويل الحصول على شارات افتراضية، والتي تدعي أنها تكافئ المستخدمين على ولائهم، ويمكن للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا الحصول على هذه الشارات من خلال التفاعل مع مزايا Premium مثل Afterparty، وYouTube Music، ومتابعة المشاهدة، وما إلى ذلك. ومن خلال الضغط على الشارات المقفلة في صفحة مزايا Premium الخاصة بك في حسابك على YouTube، يمكنك معرفة كيفية الحصول على تلك الشارات.