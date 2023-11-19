شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تصلح مشكلة مزعجة بهواتف بيكسل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما وصل Android 7.0 Nougat في عام 2016، قدمت جوجل نظام تحديث سلسًا جديدًا يسمح للمستخدمين بمواصلة استخدام أجهزتهم أثناء تثبيت التحديث في الخلفية.

وبمرور الوقت، جعلت جوجل هذا الأمر إلزاميًا لجميع صانعي الهواتف الذكية، وهو أكثر انتشارًا على هواتف Pixel الذكية التابعة لشركة جوجل، لكن النظام لم يكن خاليًا من الأخطاء، حتى على أحدث أجهزة جوجل بيكسل 8، وبيكسل 8 برو .

والآن يبدو أن آخر تحديث لنظام Android 14 QPR قد أدى إلى تسريع الأمور بشكل كبير وحل المشكلات التي تعاني منها عملية التحديث بأكملها.

ما هي التحديثات السلسة؟ تتضمن الميزة استراتيجية تقسيم القرص A/B، والتي تضمن أنه يمكنك الاستمرار في استخدام هاتفك أثناء تثبيت التحديث في الخلفية، والمرة الوحيدة التي ستلاحظ فيها حدوث شيء ما هي عند إعادة التشغيل للتبديل إلى الإصدار المحدث، وبعد التحديث، تتم إعادة تشغيل جهازك بنفس سرعة إعادة التشغيل العادية دون الحاجة إلى مزيد من الانتظار.

وهناك فائدة أخرى وهي أنه إذا لم ينجح التحديث عبر الأثير (OTA) (على سبيل المثال، هناك فلاش سيئ)، فهذه ليست مشكلة بالنسبة لك، سيستمر جهازك في تشغيل الإصدار القديم، وعلاوة على ذلك، إذا تم إجراء تحديث، لكن الجهاز لم يبدأ التشغيل بشكل صحيح، فسوف يعود إلى إصدار البرنامج السابق دون أي مخاطر للتعطل.

يوفر هذا النظام أيضًا حل مشكلة تحرير مساحة التخزين الداخلية قبل التثبيت، حيث لا توجد حاجة إلى تنزيل منفصل، إذا كان هناك أي خلل مثل أخطاء الإدخال/الإخراج، فإنها تؤثر فقط على الجزء غير المستخدم من الجهاز، بالإضافة إلى ذلك، تقل احتمالية حدوث هذه الأخطاء لأن عملية التحديث تحاول عدم زيادة التحميل على النظام، مما يجعل الأمور سلسة بالنسبة لك.