شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم أمازون الذكاء الاصطناعي لإزالة تقييمات العملاء المزيفة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل أمازون على طرق مختلفة لضمان الحصول على تقييمات حقيقية للعملاء، وأبلغت وسائل الإعلام أيضًا عن كيفية اكتشاف التقييمات المزيفة على المنصة.

مع ازدهار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، قامت العديد من الشركات بنشر حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لجعلها سهلة وفعالة، وتستفيد أمازون أيضًا من الذكاء الاصطناعي للتخلص من المراجعات المزيفة.

تقول أمازون إنه عندما يرسل العميل مراجعة وقبل نشرها عبر الإنترنت، يقوم حل الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة بتحليل المراجعة بحثًا عن مؤشرات معروفة تشير إلى أن المراجعة مزيفة.

في حين أن الغالبية العظمى من المراجعات تتجاوز معايير أمازون العالية من حيث الأصالة ويتم نشرها على الفور، فإن بعضها يخضع لتدقيق الشركة.

وقالت الشركة: "إذا كانت أمازون واثقة من أن المراجعة مزيفة، فإنها تتحرك بسرعة لحظر المراجعة أو إزالتها واتخاذ المزيد من الإجراءات عند الضرورة، بما في ذلك إلغاء أذونات المراجعة الخاصة بالعميل، وحظر حسابات الممثلين السيئين، وحتى رفع دعاوى قضائية ضد الأطراف المعنية".





الجزء الخاص بالذكاء الاصطناعي

تقول أمازون إن نماذج التعلم الآلي الخاصة بها تحلل بيانات الملكية، بما في ذلك ما إذا كان البائع قد استثمر في الإعلانات (والتي قد تؤدي إلى مراجعات إضافية)، والتقارير المقدمة من العملاء عن إساءة الاستخدام، والأنماط السلوكية المحفوفة بالمخاطر، وسجل المراجعة، وغيرها.

تعمل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية إلى جانب تحليل الحالات الشاذة في البيانات التي قد تشير إلى أن المراجعة مزيفة أو محفزة ببطاقة هدايا أو منتج مجاني أو أي شكل آخر من أشكال السداد.

وتشير الشركة أيضًا إلى أنها تستخدم شبكات عصبية ذات رسم بياني عميق لتحليل وفهم العلاقات المعقدة وأنماط السلوك لاكتشاف وإزالة مجموعات من العناصر السيئة.

قال جوش ميك، كبير مديري علوم البيانات في فريق إساءة استخدام الاحتيال والوقاية منه في أمازون: "إن الفرق بين المراجعة الأصلية والمزيفة ليس واضحًا دائمًا لشخص خارج أمازون ليكتشفه".

"على سبيل المثال، قد يتراكم المنتج التقييمات بسرعة لأن البائع استثمر في الإعلان أو يقدم منتجًا رائعًا بالسعر المناسب. وأضاف ميك: "أو قد يعتقد العميل أن المراجعة مزيفة لأنها تتضمن قواعد نحوية سيئة".

تقوم أمازون أيضًا بالاستعانة بمحققين خبراء إذا كانت المراجعة مشبوهة وكانت هناك حاجة إلى أدلة إضافية، وفي عام 2022، حظرت أمازون أكثر من 200 مليون مراجعة مزيفة مشتبه بها في متاجرها حول العالم.