تكنولوجيا: إطلاق نسخة معدلة من The Last Of Us Part 2 على PS5 يناير المقبل

القاهرة - سامية سيد - ستأتى نسخة معدلة من لعبة The Last Of Us Part 2 إلى PlayStation 5 فى يناير المقبل، وذلك وفقًا لتسريبات أكدتها شركة سونى خلال تقرير engadget.

وسيكون الإصدار الجديد من مغامرة الزومبي الناجحة بعد نهاية العالم متاحًا على النظام الأساسي فى 19 يناير 2024، وسيتميز بأوقات تحميل محسنة ورسومات 4K في وضع Fidelity بوحدة التحكم والتكامل الكاملة مع وحدة التحكم اللاسلكية DualSense الجديدة لجهاز PS5 .

بالإضافة إلى تحسينات جودة الحياة، ستتضمن اللعبة أيضًا "No Return"، وهو وضع بقاء جديد يشبه المارقة والذى سيسمح للاعبين "باختيار المسار الخاص بهم من خلال سلسلة من المواجهات العشوائية" واللعب كشخصيات غير قابلة للفتح أبدًا شوهد من قبل في الامتياز ، وسيتمكن اللاعبون أيضًا من التنافس مع بعضهم البعض في لوحة المتصدرين العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن النسخة المعدلة أيضًا إصدارات مبكرة من ثلاثة مستويات جديدة لم تكن موجودة في اللعبة الأصلية، بالإضافة إلى تعليقات مسجلة عبر مشاهد اللعبة من المخرج نيل دروكمان، وقائد السرد هالي جروس، والممثلين تروي بيكر وآشلي جونسون. ولورا بيلي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب مقطع دعائي للعبة Last of Us مباشرة من شركة Sony قبل الإعلان الرسمي ، ونفس الشيء حدث العام الماضي مع النسخة الجديدة من الجزء الأول من The Last of Us.