شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Xbox تطلق وحدة تحكم ملائمة للأطفال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت Xbox شراكة مع عدد من العلامات التجارية المختلفة لتقديم إصدارات جديدة من وحدة التحكم الشهيرة الخاصة بها، وفقا لتقرير thesun البريطانية، حيث سبق وأن طرحت الشركة نسخة من جهازها يحمل اسم Barbie Dreamhouse.

وبحسب التقرير فإن الشركة تقدم وحدة التحكم الأكثر ملائمة للعائلة حتى الآن، إذ أن Bluey هو أحد أشهر عروض الأطفال في العالم، ويوصف بأنه الأسترالي Peppa Pig.

ويتم بثه في المملكة المتحدة على CBeebies ويحظى بشعبية كبيرة أيضًا لدى المشتركين في ديزني بلس، وتمامًا مثل Peppa، تمتلك Bluey الآن لعبة فيديو خاصة بها، والتي تم إطلاقها للتو لجميع وحدات التحكم الرئيسية

وللاحتفال بإطلاق Bluey: The Videogame، أعلنت Xbox عن وحدة تحكم Bluey مخصصة، وتم تصميم جهاز Xbox Series X ليبدو مثل Bluey، مع وجهها في المقدمة مع محرك الأقراص.

ويلتف التصميم على طول الطريق، ويمكنك رؤية ذراعيها معلقة على كل جانب، ويأتي جهاز Bluey's Xbox أيضًا مزودًا بوحدة تحكم مخصصة باللون الأزرق الفاتح مع عمل فني من البرنامج التلفزيوني.